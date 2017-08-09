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На границе пресечена попытка вывезти ребенка за границу по чужим документам

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ВБ

8 августа пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы задержали гражданку КР, пытавшуюся вывезти за пределы Кыргызстана 7-летнего мальчика по чужому свидетельству о рождении. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Гражданка Кыргызстана Э.Э., 1987 г.р., в ходе прохождения паспортного контроля предъявила пограничникам свидетельство о рождении, выданное в Российской Федерации. Пограничники КПП "Чалдыбар-автодорожный" в ходе опроса ребенка выявили, что данные родителей, а также возраст, указанные в свидетельстве о рождении, не совпадают с подлинными данными. Со слов задержанной, она подделала свидетельство о рождении из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд за пределы республики.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: http://www.vb.kg/364526
Теги:
граница, Погранслужба
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