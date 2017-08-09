Суд Тологонова. Свидетеля дважды увольняли с работы из-за допросов

Где сокрыты следы от "преступления века", совершенного "ата-мекеновцами" во главе с Омурбеком Текебаевым - следы от хищения миллионов из банка, присвоения имущества Бакиевых, 23 объектов?7-8 апреля 2010 года члены возглавляемой Омурбеком Текебаевым партии "Ата Мекен" - Туратбек Мадылбеков, Райкан Тологонов, Болот Шер захватили имущества Бакиевых, организовав массовое мародерство, утверждали в своих показаниях находящиеся в тюрьме Абдулла Юсупов и Д. Оморов. На основании этого в свое время было возбуждено уголовное дело, за работой следственной группы наблюдала генпрокурор Аида Салянова. Аида Женишбековна изначально сочувствовала "Ата Мекену", поэтому сейчас становится очевидно то, как она утаила "преступление века" своего лидера. Тем временем Зарылбек Рысалиев сообщил некоторым независимым СМИ о том, что скандал, именуемый "мародер-гейтом" был расследован при нем, что выдвинутые обвинения были подтверждены, но почему-то следственная группа закрыла дело. В этой статье мы подробнее поговорим на эту тему.Для начала поговорим об имуществе, которое по мнению Абдуллы Юсупова захватили "ата-мекеновцы". В общей сложности шел разговор о 23 объектах, были выдвинуты серьезные обвинения в сторону Омурбека Чиркешовича. Мы изложили основное:1. Захвачены денежные активы ЗАО "Манас Банк", расположенного в столице по адресу: улица Логвиненко №14;

2. Захвачен дом, находящийся в частной собственности Адыла Бакиева, младшего брата кровожадного Курманбека Бакиева, расположенный по адресу: улица Панфилова №142;3. Подвергнут мародерству дом Жаныша Бакиева, не менее кровожадного младшего брата К. Бакиева, расположенный по адресу: проспект Мира №237А;4. Дом, расположенный в столице по адресу: улица С. Каралаева №13/1, принадлежал небезызвестному "энерго-барону" А. Ширшову. Этот "особняк" тоже "пришелся по вкусу" мародерам;5. Жилой дом по улице Радищева №12, где в период апрельских событий 2010 года находилась лаборатория по переработке золота и откуда под руководством Р. Тологонова было вывезено золото весом 1,5 тонны. Согласно показаниям Юсупова, вывозили его на автомашине Лексус-470 с государственным номером В 7777 S, а также была спецавтомашина марки Лексус-470 с государственным номером 1000 MVD;6. Дом Ж. Бакиева, расположенный по улице Ш. Руставели №2б был захвачен рейдерским путем;7. Ночной клуб "Сохо" (бывшее кафе "Аксакалдар чайханасы") был захвачен рейдерским путем и с помощью Р. Тологонова за определенное вознаграждение переоформлен на предыдущего владельца. Это можно найти в показаниях А. Юсупова;8. По словам А. Юсупова, имели место факты грабежа дома Бакиевых по адресу: город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 515, 519, 521. Хотя подтверждено, что дома захвачены, пока неизвестно, кто за этим стоит;9. Сообщается, что Райканом Тологоновым захвачен офис И. Бакиева, расположенный по адресу: улица Московская №56;10. Также захвачен еще один офис Бакиевых на улице Московской;11. В показаниях А. Юсупова было озвучено, что Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить "выкупить из плена" своего отца за 1,5 млн долларов США;12. Был захвачен дом Бакиевых по адресу: улица Ахунбаева №257;13. Один из шикарных домов по улице Юнусалиева принадлежал Бакиевым, нынешняя судьба дома неизвестна;14. Во время апрельских событий был разгромлен и захвачен офис Максима Бакиева, располагавшийся по улице Суванбердиева в городе Бишкеке;15. В соответствии с показаниями А. Юсупова, во время апрельских событий 2010 года раздавались деньги для дружинников, чтобы дестабилизировать ситуацию;16. Во время апрельских событий 2010 года А. Юсупов жил на протяжении 1,5 месяцев в депутатской квартире Р. Тологонова, вместе с его сыном М. Тологоновым;17. Изъята коллекция оружия бывшего кровожадного, беглого президента в доме, принадлежавшем семье К. Бакиева, расположенного по адресу: улица Московская №56;18. А. Юсупов вместе с М. Тологоновым вывезли имущество из двухэтажного дома, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Матросова №51/2;19. Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить выкупить своего отца, который находился у его людей в Таласе за 1,5 млн. долларов США;20. 5 апреля 2010 года А. Юсупов был задержан в селе Сузак Джалал-Абадской области сотрудниками милиции. У него в автомашине был обнаружен и изъят пистолет марки "ПМ" с 8 патронами. По его доводам, этот пистолет с патронами нашел в офисе М. Бакиева, расположенном по улице Московской №56 города Бишкека. С помощью Р. Тологонова он был освобожден;21. По словам А. Юсупова, Р. Тологонов раздавал оружие в спортивном клубе "Дзигаро канна", расположенного в городе Бишкеке по адресу: улица Боконбаева №236;22. Дом №27 по ул.50 лет Победы в селе Чон-Арык, по показаниям Д. Оморова, был подвергнут мародерству. Опрошенные по данному факту соседи пояснили, что действительно в ночь с 7 на 8 апреля 2010 года к указанному дому пришли примерно 30-40 лиц, которые взломали двери и окна;23. Племянник Омурбека Текебаева Азамат живет в квартире, которая до 2010 года принадлежала бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20 в 7 мкр. Бишкека. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал и сам Текебаев. Зарылбек Рысалиев, бывший министр внутренних дел: "Причастность партии "Ата Мекена" к мародерству во время апрельских событий была доказана, это дело можно довести до конца за один месяц"Еще раз повторяемся, мы привели в пример только существенные моменты в показаниях находящегося в тюрьме Абдуллы Юсупова. В своем интервью газете "Азия news" на прошлой неделе, тогдашний министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев заявил, что это скандальное дело в свое время "замяла" Аида Салянова, воспользовавшись своим положением генпрокурора. По его словам, причастность партии "Ата Мекен" к мародерству была доказана, но дело не было доведено до конца. Кроме того, тогдашний заместитель генпрокурора Улан Халдаров тоже действовал в интересах партии "Ата Мекен". "Текебаев намеренно привел его на должность заместителя генпрокурора, чтобы закрыть дело по мародерству. Еще на первых порах расследования дела начали ставить подножку", - сказал по этому поводу З. Рысалиев. Было много причин, по которым мародерство не было расследовано до конца. Одна из причин связана с тем, что тогдашний заместитель министра внутренних дел Кубатбек Норузбаев тоже прислуживал "ата-мекеновцам". "К. Норузбаев возглавлял главное следственное управление МВД. Как оказалось, он является другом экс-премьера Ж. Оторбаева. Текебаев назначил Норузбаева на эту должность через Оторбаева, поручив закрыть тему мародерства", - говорит Зарылбек мырза. По его словам, после апрельской революции в силовых органах было много людей "Ата Мекена". Он утверждает, что факт мародерства давно был доказан. "Во время расследования дела о мародерстве я обратился к тогдашнему гендиректору ОТРК Кубату Оторбаеву с просьбой вынести этот вопрос на передачу "Ой ордо" с приглашением меня и Текебаева. Если понадобится, можете пригласить даже муллу, пусть принесет Коран. Пусть Текебаев приведет своих болельщиков, пригласите сразу судей и прокурора, чтобы на передаче все поклялись на Коране перед всем народом. Мародерство стало нашим позором. Мы опозорились перед народом, не можем довести дело до конца за эти годы. Предложил: "Давай завершим это дело", чтобы народ знал правду о мародерстве. Но Оторбаев не согласился и не дал передачу, потому что он защищает интересы некой стороны", - сказал он. Продолжая эту тему, З. Рысалиев заявил, что дело по мародерству можно довести до конца за один месяц: "Дело по мародерству доказано давно. В течение одного месяца можно расставить по полочкам дело по мародерству, посадить и осудить кого надо. Текебаев стал патриархом партийной коррупции. Коррупционер не боится законов, не воспринимает их всерьез. На первом месте для него стоят личные интересы. Против них поможет только физическое устранение! Нужно расстрелять, уничтожить! Только тогда наше общество исправится", - сказал экс-министр. "Мародер-гейт": появились доказательства. Разве неправда, что племянник Омурбека Текебаева проживал в доме друга Жаныша Бакиева?"Ата-мекеновец" Омурбек Текебаев продолжает опровергать обвинения, которые звучат в его адрес и в сторону его однопартийцев. Этого человека можно понять, от серьезных обвинений можно увернуться только путем самооправдания. Но это дело должно быть повторно расследовано, чтобы выяснить, насколько причастна партия "Ата Мекен" к "мародер-гейту", дать юридическую оценку. Весь народ этого и ждет. Таково требование истории, времени.Тем не менее, о многом говорит то, что претензии А. Юсупова постепенно начали находить подтверждение. Например, сайт издательского дома "Вечерний Бишкек" опубликовал интересную статью об Омурбеке Чиркешовиче. Вот что говорится в статье:"Племянник Омурбека Текебава Азамат живет в квартире, которая до 2010 года принадлежала бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20 в 7 микрорайоне Бишкека. Здесь и проживает родственник Текебаева. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал и сам лидер "Ата Мекена".Между тем Хабибулин, бывший сотрудник МВД КР, член правления ОФ "Безопасность и правопорядок", который возглавлял Жаныш Бакиев, после апрельских событий неоднократно посещал Минск, где встречался с Бакиевыми.Как квартира Хабибулина перешла в руки родственников Текебаева? Этот вопрос очень щепетильный. Фактически недвижимость человека, который после революции регулярно посещал Бакиевых в Минске, вдруг оказалась в собственности племянника Текебаева. Вопросов много…Эту информацию опровергла пресс-служба "Ата Мекена"."Пресс-служба фракции "Ата Мекен" официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности. А.А. Текебаев купил квартиру, находящуюся по адресу г. Бишкек, мкр №7, д. № 20, кв. 89 у Ж.С. Супаналиевой 3 ноября 2010 года, о чем свидетельствует договор купли-продажи №2010/135367 от 3.11.2010. Данная квартира была приобретена Ж.С. Супаналиевой еще в 2009 году у Сабиржана Хабибулина. Договор купли-продажи №2009/75100 от 02.07.09".Так попытались опровергнуть "ата-мекеновцы" и снова подставились.Оказалось, что Супаналиева является снохой Хабибулина. Супругой последнего является Рыскуль Мамакеева. Она по линии отца приходится двоюродной сестрой Каныбека Мамакеева, женой которого и является Жамиля Супаналиева.В то же время обвиняемый в мародерстве Абдулла Юсупов во время допроса показал именно на эту квартиру, которую забрали у друга Жаныша Бакиева - Хабибулина. Следует отметить, Юсупов раскрыл "ата-мекеновцам" все карты. Они знали про объекты, принадлежавшие друзьям и приближенным Бакиевых, в числе которых оказалась и квартира Хабибулина".Говорят: "Дурное дело и через сорок лет всплывет". Становится очевидно, что во время апрельских событий, когда проливалась кровь сотен ребят, "ата-мекеновцы" во главе с Омурбеком Чиркешовичем захватывали имущество Бакиевых, занимались мародерством, что позволило им мгновенно превратиться в олигархов после революции. Бесспорно, что народ и история дадут свою оценку таким политикам. Телефонные звонки, подтверждающие разбойные нападения и мародерства, связанные с "Ата Мекеном"9 августа 2011 года следственное управление УВД Чуйской области возбудило уголовное дело по факту разбойного нападения на гражданина В. Тяна и вывоза его на поле, расположенное между селами Кирова и Кун-Туу Сокулукского района. Потерпевший Тян указал, что на поле его вывозили три неизвестных лица азиатской национальности, событие произошло 13 апреля 2010 года.В результате расследования сотрудники УВД задержали Абдуллу Юсупова, Азамата Шергазиева, Дастана Оморова и Абдували Акжолова. Они и не скрывали, что вывозили в поле потерпевшего. При этом они почему-то были уверены в своей безнаказанности, так как действовали в рамках революционной целесообразности. Своими вдохновителями они назвали лидеров партии "Ата Мекен".На следствии они рассказали, что во время апрельских событий 2010 года им со стороны Омурбека Текебаева, Болота Шера и Райкана Тологонова выдавалось огнестрельное оружие и были даны указания о рейдерских захватах имущества семьи Бакиевых и его приближенных. Эти факты подтверждают, что партия "Ата Мекен" отдавала приказы мародерам.7-8 апреля 2010 года Абдулла Юсупов связывался по телефону с Райканом Тологоновым, Туратбеком Мадылбековым, выполняли их приказы, о чем на данный момент узнал весь народ. В ходе следствия это было подтверждено. Так, с сотового телефона Юсупова (0700 37-20-00) на телефон Р. Тологонова (0770 03-42-41) с 31 марта по 8 апреля 2010 года произведено 22 соединения, а между Т. Мадылбековым (0555 47-47-69) на телефон Р. Тологонова с 1 по 20 апреля 2010 года произведено 44 соединения, а также 5 соединений между А. Юсуповым и Тологоновым Мусой (0558 98-00-88).Отсюда возникает закономерный вопрос: почему Абдулла Юсупов и Р. Тологонов звонили Т. Мадылбекову? О чем они разговаривали? Было ли это учтено в ходе следствия? Не является ли это косвенным доказательством того, что "Ата Мекен" был причастен к мародерству?Омурбек Текебаев уже давно считается "старожилой" в большой политике. Почему он до сих пор не подает в суд на Абдуллу Юсупова? Разве он не мог доказать свою правоту через суд? Будем надеяться, что придет время, когда мы найдем ответы на эти вопросы...