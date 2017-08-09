Учителям могут поднять заработные платы в зависимости от их квалификации

Учителям могут поднять заработные платы в зависимости от квалификационных категорий. Соответствующий проект постановления Минобразования опубликовало для общественного обсуждения.

Ведомство планирует проводить массовое повышение квалификации учителей общеобразовательных организаций и преподавателей начального профессионального образования. Аттестация на присвоение квалификационной категории будет проводиться в 2019-2020 году. В 2020-2021 году различные категории будут иметь 55 тыс. 641 учитель.

По предварительным подсчетам, на повышение зарплат из республиканского бюджета потребуется около 1 млрд 121 млн 484 тыс. сомов.

После присвоения квалификационной категории будут установлены надбавки к заработной плате учителей:

при наличии высшей категории учителя получат надбавки в 2 тысячи сомов; при наличии первой категории - 1, 5 тыс. сомов; при наличии второй категории - 1 тыс. сомов.

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается за 20 часов урочной (преподавательской) работы в неделю. Если учитель имеет недельную нагрузку более или менее 20 часов, то надбавка увеличивается или уменьшается пропорционально.

Пример 1. Учитель средней школы села Кочкор имеет высшую квалификационную категорию и учебную нагрузку в объеме 18 часов в неделю. Надбавка за квалификационную категорию у этого учителя составит 2000 сом х 18 час. : 20 час. = 1 900 сомов.