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Учителям могут поднять заработные платы в зависимости от их квалификации

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Айдана Абдуваитова

Учителям могут поднять заработные платы в зависимости от квалификационных категорий. Соответствующий проект постановления Минобразования опубликовало для общественного обсуждения.

Ведомство планирует проводить массовое повышение квалификации учителей общеобразовательных организаций и преподавателей начального профессионального образования. Аттестация на присвоение квалификационной категории будет проводиться в 2019-2020 году. В 2020-2021 году различные категории будут иметь 55 тыс. 641 учитель.

По предварительным подсчетам, на повышение зарплат из республиканского бюджета потребуется около 1 млрд 121 млн 484 тыс. сомов.

После присвоения квалификационной категории будут установлены надбавки к заработной плате учителей:

  1. при наличии высшей категории учителя получат надбавки в 2 тысячи сомов;
  2. при наличии первой категории - 1, 5 тыс. сомов;
  3. при наличии второй категории - 1 тыс. сомов.

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается за 20 часов урочной (преподавательской) работы в неделю. Если учитель имеет недельную нагрузку более или менее 20 часов, то надбавка увеличивается или уменьшается пропорционально.

Пример 1. Учитель средней школы села Кочкор имеет высшую квалификационную категорию и учебную нагрузку в объеме 18 часов в неделю. Надбавка за квалификационную категорию у этого учителя составит 2000 сом х 18 час. : 20 час. = 1 900 сомов.

Пример 2. Учитель средней школы г. Каракол имеет первую квалификационную категорию и учебную нагрузку в объеме 25 часов в неделю. Надбавка за квалификационную категорию у этого учителя составит 1500 сом х 25 час. : 20 час. = 1 875 сомов.

URL: http://www.vb.kg/364529
Теги:
зарплата, школа, Министерство образования
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Комментарии
Дениза Токоева
09.08.2017, 11:34
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Если же премьер и дальше продолжит обращать внимание на учителей и образование, то мы получим в будущем огромные плюсы. Учителя это проводники знании и культуры! 

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кирова кирова
09.08.2017, 12:25
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Комментариев: 44

Давно пора. У нас учителя потриоты. На мизирную зарплату столько нервы тратят.

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Чолпон Шакирова
09.08.2017, 12:38
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Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 111

Очень рада, что Жээнбеков обратил внимание на учителей. Учителя должны жить хорошо и быть теми кто воспитает достойное поколение для нашей страны.

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Бакыт
09.08.2017, 14:00

Перед выборами всегда раздают пряники!

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