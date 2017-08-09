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Подъезд в океане. Художники рассказали о новой стене граффити

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Глеб Куренев

Сегодня, 9 августа, очередной дом столицы стал красивее благодаря художникам из Basicolors. В рамках проекта "Я люблю Бишкек" была презентована вторая стена граффити, на этот раз в подводном стиле.

В конце прошлого месяца была показана первая стена граффити в рамках проекта. Там можно было увидеть зеленый мир с насекомыми, небом и природой. Стена символизировала две стороны одного города - создание и уничтожение. В этот раз жильцы дома хотели чего-то красочного. Как рассказал художник Виктор Цой, изначально была идея с лугом и цветами, но затем появилась мысль о подводной тематике. В отличие от луга с цветами подводная тематика может быть очень необычной, делится художник.

Реализация творчества заняла 3 дня, и теперь вход в подъезд дома № 16 на улице Кольбаева больше напоминает океанариум. Новому облику парадной довольны и жильцы этого дома, которые подали заявку на создание арт-объекта и помогали художникам в процессе рисования.

Стоит также отметить, что украсить свой район может каждый. Сейчас художники рассматривают электронные заявки на создание новых арт-объектов. Принять участие может каждый. Главные критерии отбора - хорошее техническое состояние стены, на которой планируется рисовать, и участие жильцов дома в создании стены граффити.

URL: http://www.vb.kg/364530
Теги:
искусство, Бишкек
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Комментарии
чит атель
09.08.2017, 11:50

Восхищена!!!

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