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Хлеб, луна, арбуз - с чем эрудиты из "Что? Где? Когда?" сравнивали тундук

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Айдана Абдуваитова

Во время очередной игры "Что? Где? Когда?" знатоки затруднились с определением, что кыргызы называли тундуком.

В апрельской игре зритель из Бостона, программист Филипп Портной прислал знатокам вопрос: что кыргызы называли тундуком? Для подсказки эрудитам передали небольшой флаг Кыргызстана.

В течение заданного времени они предлагали различные варианты этого предмета. Некоторые знатоки считали, что тундуком кыргызы называют хлеб, солнце, тень, луну и даже арбуз. Последним вариантом выбрали предмет из быта - это "что-то, что перекрывает национальное жилище кыргызов". Знатоки не смогли конкретизировать ответ и тогда ведущий обратился к наблюдателям. Большинство из них согласилось с тем, что пусть и не точно, но ответ был правильным и засчитали его.

Вопрос о тундуке задан на 19 минуте.

URL: http://www.vb.kg/364534
Теги:
культура
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