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Пропавшая без вести сотрудница "Банка Азии" нашлась, сейчас она в Бишкеке

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Родион Решетов

Пропавшая 27 июля в городе Каракол сотрудница финансового института "Банк Ази" Екатерина Лященко нашлась. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранителей, девушка в настоящее время находится в Бишкеке. Однако она до сих пор считается без вести пропавшей. По приезде домой Лященко и ее мама будут должны написать заявление и объяснительные о пропаже, после чего розыск девушки прекратится.

"Мы с родственниками связались, они говорят, что девушка сейчас находится в головном офисе банка в Бишкеке. У них идут свои внутренние разбирательства. Когда она приедет и заполнит необходимые документы, дело будет прекращено", - сказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Напомним, Екатерина Лященко была объявлена в розыск после заявления о ее пропаже от своей мамы. Женщина указала, что ее дочь пропала без следа. Тогда следствие установило, что девушка допустила ошибку при работе с документами, однако нанесенный ущерб в 182 тысячи сомов она восстановила. Но все же по непонятным причинам покинула страну.

URL: http://www.vb.kg/364536
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, УВД
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