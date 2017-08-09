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Утренние толчки в Бишкеке. Это были отголоски мощного землетрясения в Китае

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Кирилл Степанюк

Сегодня, 9 августа, около половины шестого утра многие жители Бишкека, проживающие на верхних этажах, были разбужены подземными толчками. Горожане, которые ощутили колебания, рассказывают, что землетрясение продолжалось около 30 секунд.

Как рассказал в разговоре с "ВБ" директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абрахматов практически по всей северной части Кыргызстана в 5.27 утра прокатились отголоски мощного землетрясения в Синьзянь-Уйгурском районе Китая. Эпицентр толчков находился на расстоянии около шестисот километров от Бишкека, там магнитуда ударов стихии достигала 6,6.

Главный сейсмолог отметил, что это было достаточно необычное землетрясение, потому как ощущалось на огромной территории. "Более полутысячи километров от Бишкека, а отголоски почувствовали и в Караколе, и даже в Алматы. Сила колебаний почвы по северной части республики составляла 2-3 балла", - отметил Абдрахматов.

Добавим, сегодня ночью в Китае произошло два мощных землетрясения. Несколькими часами ранее до тех толчков, которые ощущались в Кыргызстане, стихия ударила в провинции Сычуань на юго-западе КНР. Там в результате подземной бури магнитудой 7 имеются жертвы, сотни раненых и серьезные разрушения.

URL: http://www.vb.kg/364539
Теги:
землетрясение, Китай, стихийные бедствия, Кыргызстан
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Комментарии
Изабелла
09.08.2017, 13:45

Чувствовали довольно продолжительно, но разбудило не землетрясение, а громкий призыв на намаз.

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