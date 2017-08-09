Член ЦИК: До победного "Ура!" адвокатам Текебаева еще далеко

Пробелы в избирательном законодательстве Кыргызстана стали причиной серьезных разногласий по поводу того, как должны сдавать экзамен на знание государственного языка уголовно преследуемые кандидаты в президенты.

Правовые коллизии дали повод для различных политических заявлений и даже провокаций. Так, например, со стороны сторонников Омурбека Текебаева предпринимаются действия, направленные на дискредитацию ЦИК, всей избирательной системы и предстоящих президентских выборов. Хотя многие политики уже вспомнили, что еще несколько лет назад сам глава партии "Ата Мекен" постоянно заявлял, что Центризбирком - независимый орган, работает в рамках своей компетенции, а вмешательство в его работу и давление – уголовно наказуемое деяние.

О вынесенном накануне решении Верховного суда в отношении ЦИК и ситуации со сдачей экзамена на знание государственного языка кандидатом в президенты Текебаевым в интервью "ВБ" рассказал член Центральной избирательной комиссии, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев:

- Накануне адвокаты Текебаева победно сообщили, что Верховный суд признал незаконными действия ЦИК в отношении вопроса о том, как должен сдавать тест на знание государственного языка кандидат в президенты, содержащийся в СИЗО. Что значит это решение?

- До победных реляций адвокатам еще далеко. Здесь больше пахнет манипуляциями общественного мнения. Суть решения лишь в том, что должно быть какое-то действие или реакция ЦИК. Суд же не защищает в данном случае Текебаева. Всего лишь констатирует факт. А какой – это дело Центризбиркома. Мы имеем судебное решение, не содержащее каких-либо указаний на процедуры, как должно быть реализовано гипотетическое право Текебаева на сдачу теста по госязыку. До этого я выразил свою точку зрения, поддержанную на совещании большинством членов ЦИК, что имеет место правовой пробел, связанный с отсутствием механизма для реализации права кандидатов, находящихся под арестом.

- По процедуре ЦИК назначила время для проведения экзамена и создала для этого необходимые условия. Какие еще действия могли быть предприняты Центральной избирательной комиссией для того, чтобы Омурбек Текебаев все-таки сдал тест?

- Во исполнение положений статьи 51 конституционного Закона "О выборах Президента…" Центризбирком выполнил весь необходимый перечень мероприятий для обеспечения равных правовых условий для кандидатов. Не буду перечислять их, это было в обосновании нашей позиции в суде, несмотря на это, последний усмотрел бездействие. Как говорится, без комментариев. Сторонники Текебаева хотят документ от ЦИК, содержащий требование в суд и правоохранительные органы по доставке его на сдачу теста. Согласно нынешнему статусу, Текебаев находится под юрисдикцией суда, следствие проведено и судебный процесс начат до объявления выборов. И относительно того, как он и другие кандидаты в похожем статусе должны пройти тест в законе, ни полстрочки. Поэтому было рекомендовано обратиться в суд за решением, как будет реализовано это право, коль скоро в законе ничего не прописано на сей счет. Потому что решение суда рассматривается как источник права, имеет юридическую силу и обязательно для всех.

- А что предлагают ваши коллеги для того, чтобы Текебаева все-таки каким-то образом привезли на экзамен? Написать письмо в СИЗО или попросить суд временно отпустить подозреваемого в коррупции? Подобные инициативы входят в компетенцию ЦИК?

- Есть разное понимание ситуации у моих коллег. Некоторые считают, что есть необходимость своим решением восполнять пробельность, то есть писать письма-требования в суд и правоохранительные органы. По-моему, это уже выход за пределы компетенции ЦИК. Большинство придерживается моей точки зрения. Пробел наличествует, его надо устранять. Есть еще много других коллизий, являющихся основанием для внесения поправок в законодательство о выборах.

- Какой-то иной выход ситуации есть? Может быть, альтернативное предложение имеется с вашей стороны?

Иного выхода, как быть в пределах правового поля, быть не может. Я свою позицию высказал. Центризбирком – коллегиальный орган. Любое решение будет приниматься большинством голосов.