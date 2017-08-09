Погода
$ 69.29 - 69.56
€ 80.76 - 81.96

Член ЦИК: До победного "Ура!" адвокатам Текебаева еще далеко

359  4
Кирилл Степанюк

Пробелы в избирательном законодательстве Кыргызстана стали причиной серьезных разногласий по поводу того, как должны сдавать экзамен на знание государственного языка уголовно преследуемые кандидаты в президенты.

Правовые коллизии дали повод для различных политических заявлений и даже провокаций. Так, например, со стороны сторонников Омурбека Текебаева предпринимаются действия, направленные на дискредитацию ЦИК, всей избирательной системы и предстоящих президентских выборов. Хотя многие политики уже вспомнили, что еще несколько лет назад сам глава партии "Ата Мекен" постоянно заявлял, что Центризбирком - независимый орган, работает в рамках своей компетенции, а вмешательство в его работу и давление – уголовно наказуемое деяние.

О вынесенном накануне решении Верховного суда в отношении ЦИК и ситуации со сдачей экзамена на знание государственного языка кандидатом в президенты Текебаевым в интервью "ВБ" рассказал член Центральной избирательной комиссии, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев:

- Накануне адвокаты Текебаева победно сообщили, что Верховный суд признал незаконными действия ЦИК в отношении вопроса о том, как должен сдавать тест на знание государственного языка кандидат в президенты, содержащийся в СИЗО. Что значит это решение?

- До победных реляций адвокатам еще далеко. Здесь больше пахнет манипуляциями общественного мнения. Суть решения лишь в том, что должно быть какое-то действие или реакция ЦИК. Суд же не защищает в данном случае Текебаева. Всего лишь констатирует факт. А какой – это дело Центризбиркома. Мы имеем судебное решение, не содержащее каких-либо указаний на процедуры, как должно быть реализовано гипотетическое право Текебаева на сдачу теста по госязыку. До этого я выразил свою точку зрения, поддержанную на совещании большинством членов ЦИК, что имеет место правовой пробел, связанный с отсутствием механизма для реализации права кандидатов, находящихся под арестом.

- По процедуре ЦИК назначила время для проведения экзамена и создала для этого необходимые условия. Какие еще действия могли быть предприняты Центральной избирательной комиссией для того, чтобы Омурбек Текебаев все-таки сдал тест?

- Во исполнение положений статьи 51 конституционного Закона "О выборах Президента…" Центризбирком выполнил весь необходимый перечень мероприятий для обеспечения равных правовых условий для кандидатов. Не буду перечислять их, это было в обосновании нашей позиции в суде, несмотря на это, последний усмотрел бездействие. Как говорится, без комментариев. Сторонники Текебаева хотят документ от ЦИК, содержащий требование в суд и правоохранительные органы по доставке его на сдачу теста. Согласно нынешнему статусу, Текебаев находится под юрисдикцией суда, следствие проведено и судебный процесс начат до объявления выборов. И относительно того, как он и другие кандидаты в похожем статусе должны пройти тест в законе, ни полстрочки. Поэтому было рекомендовано обратиться в суд за решением, как будет реализовано это право, коль скоро в законе ничего не прописано на сей счет. Потому что решение суда рассматривается как источник права, имеет юридическую силу и обязательно для всех.

- А что предлагают ваши коллеги для того, чтобы Текебаева все-таки каким-то образом привезли на экзамен? Написать письмо в СИЗО или попросить суд временно отпустить подозреваемого в коррупции? Подобные инициативы входят в компетенцию ЦИК?

- Есть разное понимание ситуации у моих коллег. Некоторые считают, что есть необходимость своим решением восполнять пробельность, то есть писать письма-требования в суд и правоохранительные органы. По-моему, это уже выход за пределы компетенции ЦИК. Большинство придерживается моей точки зрения. Пробел наличествует, его надо устранять. Есть еще много других коллизий, являющихся основанием для внесения поправок в законодательство о выборах.

- Какой-то иной выход ситуации есть? Может быть, альтернативное предложение имеется с вашей стороны?

Иного выхода, как быть в пределах правового поля, быть не может. Я свою позицию высказал. Центризбирком – коллегиальный орган. Любое решение будет приниматься большинством голосов.

URL: http://www.vb.kg/364541
Теги:
выборы, президент, Омурбек Текебаев, ЦИК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Банин Александр
09.08.2017, 15:55
Карма: -55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 73
Минусов: 128
Комментариев: 99

До победных реляций адвокатам еще далеко. Здесь больше пахнет манипуляциями общественного мнения. Суть решения лишь в том, что должно быть какое-то действие или реакция ЦИК. Суд же не защищает в данном случае Текебаева. Всего лишь констатирует факт. А какой – это дело Центризбиркома. Мы имеем судебное решение, не содержащее каких-либо указаний на процедуры, как должно быть реализовано гипотетическое право Текебаева на сдачу теста по госязыку. До этого я выразил свою точку зрения, поддержанную на совещании большинством членов ЦИК, что имеет место правовой пробел, связанный с отсутствием механизма для реализации права кандидатов, находящихся под арестом.

ЦИК самостоятельный орган! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Азат Кулеев
09.08.2017, 16:51
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 23


Хотя многие политики уже вспомнили, что еще несколько лет назад сам глава партии "Ата Мекен" постоянно заявлял, что Центризбирком - независимый орган, работает в рамках своей компетенции, а вмешательство в его работу и давление – уголовно наказуемое деяние.

Это было тогда, когда в ЦИКе сидели текебаевские ставленники.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Азат Кулеев
09.08.2017, 16:55
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 23

Как намеренно затягивающий процесс в отношении себя, Текебаев не имеет морального права требовать экзамена. Следующее требование будет отпустить его в вояж по регионам, а человек под судом, он обвиняется в мошенничестве.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Азат Кулеев
09.08.2017, 16:56
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 23

Как намеренно затягивающий процесс в отношении себя, Текебаев не имеет морального права требовать экзамена. Следующее требование будет отпустить его в вояж по регионам, а человек под судом, он обвиняется в мошенничестве.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  