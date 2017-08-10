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В Бишкеке банный день. 35 памятников приняли душ

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ВБ

Сотрудники МП "Тазалык" помыли около 35 памятников, расположенных в парках, скверах, на аллеях города. Работы в данном направлении продолжаются, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек. Также планируется повторная мойка всех памятников архитектуры ко Дню независимости.

Так, на сегодняшний день была произведена мойка памятников архитектуры: монументы Уркун, имени Даира Асанова, блокадников Ленинграда, памятники Юдахину, Ш.Баатыра, Калыку Акиеву, воинам освободителям, бюсты Манасчы, Бегельдинова и на Аллее героев. Всего на эти работы задействована одна поливомоечная машина, автовышка и шесть сотрудников предприятия.

Также работники МП "Тазалык" чистят памятники от надписей, сделанных различными аэрозольными красками и канцелярской замазкой, и проводят текущий ремонт.

Мэрия города Бишкек призывает горожан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать о фактах вандализма либо кражи в правоохранительные органы.

URL: http://www.vb.kg/364542
Теги:
памятник, Бишкек, Тазалык
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