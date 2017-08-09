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Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев живет на одну зарплату

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Айдана Абдуваитова

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев живет лишь на одну заработную плату. Такие данные следуют из отчета Госкадровой службы о доходах и расходах высокопоставленных чиновников страны.

В декларации за 2016 год Батыралиев указал, что его годовая заработная плата составляет 518 тыс. сомов, то есть в месяц он получает около 42 тыс. сомов. Он живет в доме площадью 235 кв. метров, но не имеет собственной машины и дополнительного финансового источника.

Близкий родственник министра также не имеет доходов по месту работы или бизнеса, но владеет домом площадью 117 кв. метров.

URL: http://www.vb.kg/364546
Теги:
декларация, Талантбек Батыралиев
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Сюжет: Декларация 2017 (8 материалов)
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