"Великолепная" четверка и вратарь

Нынешний год признан одним из решающих этапов развития нашей республики, поскольку впервые за годы суверенитета проводятся действительно прозрачные и честные выборы на пост президента, от результатов которых зависит дальнейший путь развития страны. Тем временем подходит финишная прямая этой гонки и раскрываются все больше карт в руках игроков. Так, на днях образовался квартет с участием Б.Торобаева, К.Ташиева, А.Келдибеков и А.Мадумарова, которые все без исключения выдвинулись кандидатами на пост президента.

Так во имя чего они объединились? Все члены этой четвёрки достаточно амбициозны и просто так не могут покориться перед другими. Это с одной стороны. С другой, все они знают свои возможности – не доросли еще до должности главы государства. И было вполне ожидаемо то, что они нацелены на банальные торги. Так и вступили в торг с еще одним кандидатом Т. Сариевым, считающимся наиболее оптимальным вариантом для их союза, созданного на началах регионализма. Ибо Сариева упрекали за слабые позиции по Южному региону.

При этом была озвучена цена этой сделки, по итогам которой все члены великолепной четвёрки откупили должности. Без этого нынче нашим политикам не обойтись. В частности, лидеру партии "Онугуу-Прогресс" Б. Торобаеву и сопредседателю партии "Ата Журт" К. Ташиеву отдаются должности премьер-министра и вице-премьер-министра (оба были министрами и, видимо, мечтали возглавить кабинет министров). Осужденного за коррупцию А.Келдибекова устраивает снятие судимости и контроль за финансовыми и фискальными органами (предпочитает управлять налоговой и таможенной службами через своих людей). А вот А. Мадумаров, только недавно довольствовавшийся должностью посла – секретаря солидной международной организации, нынче хочет возглавить парламент. Видимо, в крови заиграл комплекс, оставшийся от обиды позорной отставки во времена Бакиева, когда он был смещен с поста спикера акжоловского созыва ЖК из-за скандала с ореховым капом.

Такая вот цена данного объединения. Для этого и был образован этот квартет. А вот Сариев в свою очередь хочет использовать их деньги. Так, на фоне Жээнбекова и Бабанова, имеющих капитал авторитета и финансов соответственно, Сариев не владеет ни тем и ни другим, что и подтолкнуло его к такой одиозной торговле с четверкой.