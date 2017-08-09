Погода
$ 69.29 - 69.56
€ 80.76 - 81.96

В начале августа прошел традиционный Shopping Fest в Bishkek Park

 0

В Bishkek Park прошли целых две ночи тотальной распродажи весенне-летней коллекции со скидками до 90%! По условиям акции нужно было закупиться на сумму от 2000 сомов или пообедать в кафе на сумму от 750 сомов. Разыгрывали 3 сертификата на шопинг в Bishkek Park на сумму 50 000, 100 000 и 200 000 сомов.

Акматов Адилет, 19 лет. Выигрышный номер 322 292 – 50 000 сомов

2-й курс, студент Уфимского государственного нефтяного технического университета.

"Мы закупались с сестрой в Terranova и Brand Mixx. Выигрышным оказался купон, который получил от покупок в Terranova. Я предчувствовал, что выиграю, поэтому был уверен, но все равно сейчас испытываю шоковое состояние".

Мама Адилета, Болотбекова Жаныл: "Я всегда думала, что все розыгрыши подставные, не верила. Я сейчас убедилась, что каждый может стать победителем. Очень рада, что мой сын выиграл. Он у нас очень везучий. Теперь чаще будем приходить в Bishkek Park!".

Чодоев Нургазы, 39 лет. Выигрышный номер 322 678

Госслужащий в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР. Отец двоих детей.

"Очень волнуюсь. Я болел за тех, кто рядом был. А потом цифра за цифрой начало все совпадать. Когда выиграл не поверил, и даже выйдя на сцену, попросил проверить еще раз.

Дочь моего брата приехала в гости из села. Привели ее в Bishkek Park, чтобы хорошо провести время. На кассе в развлекательном центре FunCity сказали, что можно поучаствовать в лотерее и выиграть призы. Решили поучаствовать и зарегистрировали чеки от FunCity и кафе Ocak Kofte. Лотерейный номер, который я получил в кафе, оказался выигрышным. Теперь будем закупаться всей семьей на наш сертификат на 100 000 сомов.

Желаю всем успехов, спасибо большое Bishkek Park!"

Алиева Ириза, 24 года. Выигрышный номер 322 941

Юрист в Demir Bank.

"Мы всей семьей пришли посмотреть кино. Потом здесь узнали, что идет акция. Я заинтересовалась. После просмотра кино мы закупились в İmperial и Colins. Мы зарегистрировались очень поздно в 00.30.

Сегодня утром долго думала, ехать на розыгрыш или нет, моя сестра сказала, пойдем, поучаствуем. Я с братом и сестрой приехала на розыгрыш. Приехала с мыслью: ну хотя бы выиграла бы 50 000 сом". Когда вышел человек, который выиграл 50 000, а после 100 000 сом, я уже думала все, не выиграю. А мой брат уже не верил и почитал молитву про себя и сказал, что подождет в машине. Моя сестра очень эмоциональная, когда вышел наш номер, она очень сильно обрадовалась.

Я в первый раз выигрываю в лотерею. Мое имя в переводе с ингушского означает счастье, и на самом деле мое имя приносит мне счастье, мне всегда очень везет.

Сертификат на 200 000 сомов поделим в нашей большой семье, нас дома 8 человек: 5 детей, мои родители и бабушка. Спасибо вам большое! "

Администрация благодарит всех участников акции и победителей. Следите за новостями на официальных социальных страницах в Instagram и в Facebook

URL: http://www.vb.kg/364551
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  