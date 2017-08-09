Никаких потрясений на выборах без Текебаева не будет, все пройдет спокойно

Выборы без Текебаева пройдут нормально, никаких потрясений не будет, потому что у него нет серьезной социальной поддержки в народе. Об этом сообщила политолог Чинара Эсенгул, комментируя информацию о том, что Верховный суд отказал в требовании обязать ЦИК создать условия для прохождения претендентом теста на знание госязыка.

"Власти четко дали понять, что эта рамка чисто правовая и здесь политизации нет места. Тем более у народа нет времени и желания для мобилизации. Даже когда было время, когда его посадили, не было видно, что у него есть хоть какая-то социальная поддержка. Я вообще не вижу ни одного кандидата, который мог бы развернуть серьезную оппозиционную деятельность на основе результатов выборов или недопущения к выборам", - сообщила политолог.

Она также отметила, что Текебаев может вернуться в политику после того, как решит все вопросы с законом.

"Политическая карьера может длиться очень долго. Это зависит от жизненного цикла человека, его внутренних установок, мотиваций и стремлений. Если Текебаев собирается и дальше оставаться активным в политике, то, конечно, у него есть все возможности. Только в том случае, если у него не будет серьезных проблем с законом и решение суда в отношении него будет оправдательным", - пояснила Ч.Эсенгул.

Даже если Текебаев будет осужден, считает политолог, он также может оставаться в политике после погашения судимости.

"Но в этом случае прошлое все равно будет влиять в будущем на его политическую карьеру, в зависимости от того, кем он захочет быть в политике", - сказала она.

По ее мнению, логичным для Текебаева было бы решение уйти из политики, передав лидерство более молодым коллегам по партии. Однако амбиции лидера "Ата Мекена" не позволяют ему этого сделать.

"Было бы мудро, если он сделал ставку на молодых однопартийцев среднего возраста и старался бы восстановить имидж политической партии. Мне кажется, это было бы более перспективнее и правильнее и по требованию времени. Нужно уже передавать возможности для более молодых политиков и управленцев. Но амбиции у него достаточно серьезные, именно поэтому он вступил в информационную войну с СДПК и соответствующими личностями. Мне кажется, амбиции у него достаточно серьезные, и не только у него, но и у многих наших политиков того поколения. Но адекватность амбиций и реальности - это уже другой большой вопрос", - заключила Эсенгул.