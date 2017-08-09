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Пресс-центр "ВБ": О ситуации вокруг обогатительной фабрики "Ак-Тюз"

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ВБ

Завтра, 10 августа, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о ситуации вокруг обогатительной фабрики "Ак-Тюз" в Кеминском районе.

Участники пресс-конференции расскажут о произволе со стороны работодателей, незаконном увольнении и нарушении ряда правил работ на комбинате, который занимается переработкой и обогащением золотосодержащей руды.

Участники:

  1. Догдурбек Майчиев - бывший председатель профсоюза фабрики;
  2. Рустам Турдубеков - бывший работник.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

URL: http://www.vb.kg/364555
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