Пресс-центр "ВБ": О ситуации вокруг обогатительной фабрики "Ак-Тюз"

Завтра, 10 августа, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о ситуации вокруг обогатительной фабрики "Ак-Тюз" в Кеминском районе.

Участники пресс-конференции расскажут о произволе со стороны работодателей, незаконном увольнении и нарушении ряда правил работ на комбинате, который занимается переработкой и обогащением золотосодержащей руды.

Участники :

Догдурбек Майчиев - бывший председатель профсоюза фабрики; Рустам Турдубеков - бывший работник.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.