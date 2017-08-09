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Директор Каракульской больницы незаконно собирает деньги с персонала

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Народную новость прислал читатель

В Каракульской больнице в Джалал-Абадской области директор Эшалиева Т.Т. собирает с персонала деньги на прохождение аккредитации для получения лицензии.

С врачей - по 500 сомов, с медсестер - по 400, а с санитаров - по 300 сомов. Всего в больнице работает 240 человек. Деньги собирают, чтобы накрыть стол для комиссии Минздрава, а оставшиеся средства отдадут им, по словам директора. Хотя мы сомневаемся, что им на руки деньги дают, ведь они проверяют, проверка идет по факту и у нас все в порядке.

Аудиозапись с общего собрания в больнице:

А ещё недавно уволилась молодая сотрудница по причине того, что она сдала 400 сомов и ещё у неё попросили раскошелиться на банку краски. Она не согласилась.

URL: http://www.vb.kg/364557
Теги:
Джалал-Абадская область, здравоохранение, поборы, Минздрав
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