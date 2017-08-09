Депутат Б. Сулейманов выиграл суд у экс-редактора дунганской газеты

Сейчас в народе живо обсуждается возбуждение Генеральной прокуратурой уголовного дела на Камчыбека Ташиева за избиение депутата Бахадыра Сулейманова. Камчыбека Ташиева кыргызы знают, всех интересует, кто такой избитый им Бахадыр Сулейманов? Мы посчитали правильным немного рассказать народу, кто такой Бахадыр Сулейманов. Брал Бахадыр, а давал Керексизов?Многие помнят, что во времена Акаева самым близким человеком его семьи считался Ташкул Керексизов. За это даже говорили, что он – «семейный кошелек». Знаем ли мы по правде, сам ли собирал с народа деньги Керексизов, или же чужими руками? Когда Ташкул Керексизов работал руководителем Госматрезерва, он руководил по телефону, известно, что всю работу выполнял наш сегодняшний герой Бахадыр Сулейманов. В то время Бахадыр Сулейманов распоряжался Госимуществом как хотел, скольких людей он заставил плакать, как настоящий «мистер 10%» посадил их на 10% откат, но и этого ему было мало, зависимых людей доводил до полного отчаяния, наверняка, он и сам хорошо знает, что не раз такое было.А если сейчас десятки тех людей, которые плакали из-за отобранных денег в то время, придут и напишут заявления на него, то как бы сам Бахадыр Сулейманов не застрял в суде вместо Камчыбека Ташиева, на которого он подал в суд.В действительности, хотя Керексизов прославился в народе, но деньги у народа брал Бахадыр Сулейманов. Кто его знает, сколько таскал к своему шефу, но нам неизвестно, что сделал для народа Бахадыр Сулейманов, который знает - брать, но не знает – давать. По сравнению с ним Ташкул Керексизов как кыргыз хотел что-то сделать для кыргызов, пусть из взятого не 50%, а 40% снова вернул кыргызам, подарил такие национальные колоритные «находки» как «Рух ордо» и «Аалам ордо». Максим Бакиев забрал долг, а другие?Некогда среди тех, по отношению к кому Бахадыр проводил финансовое «басмачество», был и сын тогдашнего оппозиционера Курманбека Бакиева Максим Бакиев. Говорят, когда Бакиев стал президентом, Максим вызвал самого Бахадыра лично, и за одну ночь заставил того собрать и вернуть все ранее взятые 10% откаты в сумме 270 тысяч (сомов).Финпол тогда вскрыл ущерб, нанесенный государственной казне Бахадыром Сулейменовым, и его заставили в течение 3-х дней вернуть на место 110 млн. сомов. В том числе 75 тысяч долларов вернуть Генеральной прокуратуре, о чем имеются документы. Ведь какие большие деньги 110 млн. сомов. А если бы еще «поковыряли» Бахадыра Сулейманова? Наверняка, у него нескончаемое богатство, раз он за 3 дня смог восполнить 110 млн. сомов. Тогда, видимо, карман государства здорово оттопырился.Конечно, не всем людям быть Максимом Бакиевым, который получил возможность держать все в своих руках. Сколько же простых людей стали жертвой Бахадыра Сулейменова, и ходят молча, держа язык за зубами, если он не знает, то мы знаем. Если пойти за справедливостью к судьям, то они тоже не будут сидеть просто так. В таком случае, он сам ощутит какая у него несоразмерно огромная вина перед Камчыбеком Ташиевым, о котором заявляет, что тот ударил и пусть получит наказание.Если сравнить нанесенный Бахадыром Сулеймановым государственной казне многомиллионный ущерб, то история с Камчыбеком Ташиевым выходит простым мелким хулиганством. Кыргызстан превратили в нищее слабое государство не хулиганы, а такие как Бахадыр Сулейманов черви-паразиты, съевшие миллионы. По сравнению с ними такие как Камчыбек Ташиев «мелкие хулиганы» в тяжелые для страны времена, когда нависла угроза ее целостности, подставили свою грудь и выстояли как герои, уж это мы не можем отрицать. Не преувеличим, если скажем, что наши «жепутаты» в 5 раз опаснее, чем хулиганы. Что за диво – проводить консилиум из-за полученного удара?Кыргызы говорят, джигиты схватятся, да помирятся. Сколько до сих пор в парламенте поднимали руку друг на друга, но мы вообще не видели, чтобы после этого кыргызы депутаты стали врагами и судились. Марат Султанов в бытность свою спикером тоже выбегал с трибуны к Текебаеву, но мы не слышали, чтобы после этого они с Омурбеком Чиркешовичем даже грубо говорили друг с другом. И Кельдибеков, который тогда рвался, сейчас ходит за советами к Текебаеву как к опытному спикеру, и это известно. Не только в прошлом, но вчера еще подравшихся Алтынбека Сулайманова и Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова в короткое время примирили аксакалы. И только один Бахадыр Сулейманов, который получил подзатыльники от коллеги, вздорным образом подал в суд и лег в больницу.Да правда ли, что его поддерживает такой большой человек во власти как Атамбаев? Здоровье слегка побитого Бахадыра Сулейманова окружили мощной заботой, хотя никакой угрозы его жизни не было: вызвали самых именитых хирургов Республики, вынудили их несколько раз провести консилиум. Мы слышали, что некоторые известные специалисты отказались подписывать (решение консилиума), дескать, стыдно собирать консилиум человеку, у которого нет никаких тяжелых повреждений, только слегка побили.В событих 7 апреля и июня сколько наших соотечественников ни за что получили тяжелые ранения, находились между жизнью и смертью, но им не собирали таких консилиумов, говорят врачи. По правде говоря, только в чрезвычайных ситуациях зовут на подобные консилиумы именитых врачей. Знаменитых врачей приглашают на консилиумы, когда человек лежит в коме, или это президент страны, или мировые знаменитости как Чингиз Айтматов на операционном столе в тяжелом состоянии, для спасения жизни пациента. Мы помним, когда Чингиз ага 7 дней находился в тяжелом состоянии, у его постели собрались знаменитые врачи мира и проводили консилиумы. А теперь представьте себе, у какого народа может быть такое, когда один мужик ударил разок другого - собрался консилиум из авторитетных врачей государства? Акаев во главе, затем Бакиев, и Атамбаев…Уже подтверждено, что в Кыргызстане всегда создаются благоприятные условия для тех, кто берет, и в акаевские времена, и в бакиевские, да и при любой приходящей власти. Только один пример – это наш главный герой Бахадыр Сулейманов. В акаевские времена он взял 110 млн. сомов, в бакиевские – вернул их. Бахадыр Сулейманов нашел теплое местечко в подмышке Марата Салиевича, а в сегодняшние дни перед Алмазом Атамбаевым он, похоже, пышно распустился как цветок. А иначе, кто может вызвать на консилиум знаменитых врачей? Если на то пошло, то, по мнению большинства, Бахадыр Сулейманов, ставший инструментом в руках оппонентов для опрокидывания Камчыбека Ташиева, уронил не авторитет Бахадыра Сулейманова, а вновь назначенной Генеральным прокурором Аиды Саляновой. Потому что взять и бросить под ноги государственного вредителя, съевшего миллионы денег, нашего национального героя в Ошских событиях за какое-то мелкое хулиганство, это – из ряда вон выходящий антипатриотический проступок.Мы хотели бы думать, что Аида Салянова лучшая из растущих кыргызских дочерей, будущий кадр, которая продолжит путь таких старших сестер как Жаныл мырза, Курманжан Датка, Роза Исаковна. Но есть те, кто опасается, что она просто красивая кукла, красиво одетая, с красивым лицом, не имеющая корней, не знающая истории, не понимающая национальную гордость. Наверное, Бахадыр Сулейманов, бросивший тень на авторитет Атамбаева и Саляновой, радуется про себя, вот, дескать, я низвергну с небес звезды одного-двух известных людей из кыргызов. Открыто видно желание Бахадыра Сулейманова внести вклад в первую очередь в национальную вражду, региональное деление, у него сильны сепаратистские чувства, он совершил преступления в отношении множества кыргызских джигитов, желая показать себя патриотом дунганского народа. Об этом особый разговор. Идя на воровство, не бери с собой национальностьСам Бахадыр Сулейманов, так горюющий о малочисленности кадров от дунганского народа в высшей власти, является депутатом не районного, не областного кенеша, а Республиканского Жогорку Кенеша. Даже без учета этого, в большой власти на республиканском уровне в Кыргызстане представителей дунганского народа может быть и больше, чем узбекского, но никак не меньше. Их много, начиная от Генеральной прокуратуры, МВД, провоохранительных органов до служб контроля за финансами. Может быть потому, что в отличие от узбекского народа, дунганские сородичи проживают в Чуйской области, рядом со столицей.Нет ревности к этому, просто напоминает выходки сепаратиста Кадыржана Батырова, который некогда показывал работавший на хороших работах, хорошо живший народ отстраненным от хороших должностей, угнетенным титульной нацией. Для людей из временной власти, которые хотели получить поддержку другого народа в Кыргызстане, и пошли на преступный сговор с Кадыржаном Батыровым, это должно послужить уроком.То, что Бахадыра Сулейманова, невзирая на то, что он государственный преступник, некогда запустивший лапы в государственную казну, показывают как представителя дунганского народа, их защитника, лидера и поддержку, наталкивает на мысль, а не делают ли из него еще одного Кадыржана Батырова уже на севере? Кадыржан Батыров - не лидер узбекского народа, а враг узбекского народа, и если помнить, что никто не нанес вреда больше узбекскому народу, чем Кадыржан Батыров, то и Бахадыр Сулейманов своими выходками может стать первым врагом для спокойно живущего, трудолюбивого дунганского народа.Вот почему мы хотели бы предостеречь знатоков во власти. Второго Кадыржана Батырова нам не перенести. Народ должен жить, не ссорясь, в согласии.