Погода
$ 69.29 - 69.56
€ 80.76 - 81.96

Под Парижем автомобиль врезался в группу военных и скрылся

114  0
www

В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе французской столицы, в группу военнослужащих врезался автомобиль BMW, пишет Би-би-си.

Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени. По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.

Полиция подтверждает эти данные, однако подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Водителю, совершившему наезд, удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

По данным телеканала BFM TV, автомобиль врезался в солдат, когда те выходили из казармы.

"Это, несомненно, преднамеренный акт", - заявил в интервью телеканалу глава районной управы Леваллуа-Перре Патрик Балкани.

Он уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.

В то же время издание Le Figaro цитирует источник в полиции, который говорит, что с точностью говорить о мотивах водителя пока рано.

"Терроризм, алкогольное опьянение, психические проблемы... Все варианты рассматриваются", - сказал собеседник газеты.

Во Франции с 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, еще более 350 получили ранения.

В июле 2017 года парламент Франции одобрил закон об очередном продлении чрезвычайного положения - еще на полгода, до 1 ноября.

URL: http://www.vb.kg/364562
Теги:
Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  