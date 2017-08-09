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Столкновения между оппозицией и полицейскими вспыхнули в Кении

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Сотни протестующих против результатов президентских выборов в Кении вышли на улицы города Кисуму, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

По их данным, демонстранты выступают в поддержку бывшего премьер-министра страны оппозиционера Раила Одинга, который по результатам президентских выборов проиграл своему основному сопернику.

По словам очевидцев, участники протестов забаррикадировали некоторые дороги в городе и жгут автомобильные покрышки. Полицейские открыли огонь по протестующим.

По последним данным, действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов. Одинга, согласно этим данным, набирает 44%. Сам оппозиционер отверг результаты, заявив, что они были подтасованы.

Во время президентских выборов в 2007 году более тысячи кенийцев погибли, 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с массовыми столкновениями.

URL: http://www.vb.kg/364565
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