Иностранцы смогут получить визу в Кыргызстан через интернет

Иностранцы смогут получать визы в Кыргызстане через интернет. Новую систему электронной визы презентовали сегодня, 9 августа, в Министерстве иностранных дел.

"Электронная виза" разработана в рамках проекта "Таза Коом". Новая электронная система позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы через интернет, не обращаясь в посольства и консульства Кыргызстана.

Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте Evisa.e-gov.kg, указать контактные данные, сведения о путешествии в Кыргызстан и загрузить свое фото и изображение паспорта. Оплатить консульские сборы можно через банковские платежные карты. Заявление будет рассматриваться в течение трех дней.

Новая система будет запущена с 1 сентября этого года.