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Иностранцы смогут получить визу в Кыргызстан через интернет

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Айдана Абдуваитова

Иностранцы смогут получать визы в Кыргызстане через интернет. Новую систему электронной визы презентовали сегодня, 9 августа, в Министерстве иностранных дел.

"Электронная виза" разработана в рамках проекта "Таза Коом". Новая электронная система позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы через интернет, не обращаясь в посольства и консульства Кыргызстана.

Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте Evisa.e-gov.kg, указать контактные данные, сведения о путешествии в Кыргызстан и загрузить свое фото и изображение паспорта. Оплатить консульские сборы можно через банковские платежные карты. Заявление будет рассматриваться в течение трех дней.

Новая система будет запущена с 1 сентября этого года.

URL: http://www.vb.kg/364567
Теги:
виза, МИД
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Комментарии
Руслан Рустамович
09.08.2017, 18:45
Карма: -27
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Плюсов: 50
Минусов: 77
Комментариев: 105

Все для удобства туристов. Еще бы дороги сделать, мусор убрать и научить местных культуре общения и этикету.

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