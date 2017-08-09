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Городские власти решают, кто все-таки должен ухаживать за парковыми зонами

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ВБ

"Парки и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения" - под таким названием прошел круглый стол в Бишкекглавархитектуре.

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков отметил, что благодаря усилию горожан, депутатов и мэрии Бишкека удалось вернуть в муниципальное пользование парк на пересечении улиц Чапаева и Айни. Кроме того, в настоящее время идут судебные разбирательства и по другим парковым зонам столицы для того, чтобы вернуть их в муниципальную собственность.

Начальник Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев сказал, что подобных встреч должно быть больше, и важным является активное участие общественности.

Некоторые представители неправительственных организаций призвали выделить отдельные места или зоны в парках для выгула собак, поскольку это большая проблема.

Также на встрече призвали строить новые парки на окраинах Бишкека, чтобы горожанам было удобно не ездить в центр столицы, а проводить время недалеко от дома.

По окончании встречи депутат городского кенеша предложил организовать рабочую группу и уже на законодательном уровне решать, к кому относятся парки, кто за ними должен ухаживать и как они будут развиваться.

URL: http://www.vb.kg/364572
Теги:
мэрия, парк, Бишкек
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