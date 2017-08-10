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Кыргызстанец лично вручил портрет ставшему популярным президенту Монголии

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстанский художник Азамат Джаналиев лично преподнес собственноручно сотканный портрет новому президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге. Об этом художник сообщил на своей странице в Facebook.

В начале лета Джаналиев начал работать над портретом монгольского президента и решил вручить его лично. Автостопом он доехал до столицы Монголии, где ему удалось встретиться с новым президентом.

"Встреча состоялась! Президент Монголии, господин Баттулга принял мой подарок!!! Взамен он мне подарил бронзового воина, Книгу Гиннесса Монголии и картину с росписью! А я, в свою очередь, передал привет от всего Кыргызстана и от всех, кто поддерживал меня в пути!" - написал Джаналиев.

Новый президент Монголии в отличие от своих предшественников почти сразу стал популярным не только в Монголии, но и за ее пределами. Это произошло во многом благодаря его личной харизме и необычной политической карьере. Он художник, спортсмен, предприниматель и считается одним из богатейших людей Монголии, является владельцем корпорации "Женко". Баттулга трижды участвовал в чемпионате мира по самбо и завоевал полный набор медалей - золото, серебро и бронзу. После спортивных достижений Баттулга занялся политикой. Он избирался депутатом, занимал пост министра транспорта, затем - министра промышленности Монголии. В выборах он участвовал как кандидат от оппозиционной Демократической партии Монголии.

Напомним, архитектор по образованию Азамат Джаналиев стал популярным в Сети благодаря своему проекту Uluu kyrgyz izi ("След великого кыргыза"). В рамках проекта он путешествует по другим странам автостопом, дарит президентам этих стран портреты, созданные из гвоздей и ниток. Свой проект он начал с портрета президента Алмазбека Атамбаева, а затем создал портрет первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова, президента России Владимира Путина. Две последние работы переданы лидерам через их администрации.

URL: http://www.vb.kg/364573
Теги:
искусство, Монголия
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