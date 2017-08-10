Погода
$ 69.15 - 69.44
€ 80.84 - 81.85

КНДР раскрыла подробности ракетного удара по территории США

314  0
www

Северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК) распространило заявление генерала Ким Рак Диома, в котором разъяснило план ракетного запуска в сторону острова Гуам, на котором находится американская военная база. Там указывается, что целью удара будет сдерживание "безрассудных действий американцев на юге Корейского полуострова", пишет РБК.

Северокорейский генерал объяснил, что в соответствии с предварительным планом ракеты "Хвасон-12" должны будут пролететь 3356 километров над Японией и западной частью Тихого океана и упасть примерно в 30-40 километрах от побережья Гуама. Таким образом, речь, по мнению военных КНДР, идет об упреждающем ударе.

Генерал объяснил, что окончательная версия плана будет представлена в середине августа главнокомандующему Ким Чен Ыну, а дальше стратегические ядерные силы КНДР будут дожидаться его приказа.

При этом в Пхеньяне указали, что считают бессмысленным диалог с таким человеком как Дональд Трамп. В КНДР заявили, что на американского президента можно воздействовать только "абсолютной силой".

8 августа Дональд Трамп заявил, что в случае продолжения ракетных испытаний КНДР "столкнется с таким огнем и яростью, которые мир раньше не видел".

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис 9 августа заявил, что Северная Корея должна свернуть ядерную программу и предотвратить шаги, которые "приведут к концу режима и гибели ее народа". В Минобороны США заявили о том, что план превентивного удара по северокорейским пусковым установкам уже подготовлен и будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа, передает NBC.

URL: http://www.vb.kg/364577
Теги:
Северная Корея, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  