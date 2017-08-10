Погода
$ 69.15 - 69.44
€ 80.84 - 81.85

Нападение под Парижем: полиция проводит обыски

142  0
www

Французская полиция проводит обыски в пригородах Парижа после нападения на военных в Леваллуа-Перре, передает Евроньюс. Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в наезде мужчины.

По информации СМИ, его зовут Аму Б., ему 37 лет. Он проживал в городе Сартрувиль департамента Ивелин недалеко от Парижа. Его дом сейчас обыскивают полицейские.

Обыски проходят и в ряде других районов департаментов Ивелин и Валь-д"Уаз.

"Я бы хотел поблагодарить сотрудников сил безопасности, которые в самые короткие сроки смогли задержать и изолировать подозреваемого в нападении," – сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Задержание проходило жестко: преследуемый полицией пытался бежать, в результате чего получил ранения. Пуля досталась также одному из полицейских.

"Я увидел пробку перед собой и остановился. Полицейские вышли из машины и укрылись за ней, после чего начали стрелять. Повсюду летели пули, так что я спрятался. Я видеол, как кто-то выбежал из автомобиля и перелез через ограждения. Послышались выстрелы, и он упал, я вновь спрятался и уже ничего не видел," – рассказывает очевидец задержания.

В среду утром в пригороде Парижа черный автомобиль марки БМВ совершил наезд на группу военнослужащих, участвующих в патрульной операции "Сантинель" ("Часовой"). В результате нападения шесть военных получили ранения. В настоящий момент они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

URL: http://www.vb.kg/364578
Теги:
Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  