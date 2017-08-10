Попавшие в ДТП в Оренбурге кыргызстанцы остались невредимы

Граждане Кыргызстана, попавшие в ДТП в Оренбургской области, не получили серьезных повреждений. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

В диппредставительстве уточнили, что в микроавтобусе на момент ДТП находились 15 пассажиров - граждане Таджикистана и Узбекистана, и двое водителей - граждане Кыргызстана. Пассажиры и водители микроавтобуса серьезных повреждений в ходе ДТП не получили и после оказания медицинской помощи все были отпущены.

"По факту ДТП работают следователи отдела полиции Оренбургской области. Посольство и Почетное консульство Кыргызстана в Оренбурге держат данный вопрос на контроле", - отметили в дипмиссии.

Напомним, 8 августа в Оренбургском районе Оренбургской области, недалеко от села Нижняя Павловка, произошло ДТП с участием автомобиля "Шевроле Ланос" и микроавтобуса марки "Мерседес-Бенц Спринтер". По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле Ланос" выехал на полосу встречного движения.