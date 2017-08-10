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В Чуйской области и Бишкеке на время прекратят подачу природного газа

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ВБ

В Чуйской области и Бишкеке на время прекратят подачу природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ голубое топливо отключат в следующих районах:

  1. 11 августа в селе Ленинском по улице Восточной, №361-453; в г. Токмак по улице Шамсинской, №1-23 (с 8.00 до 17.00;
  2. 14 августа в г. Токмак по улицам Узбекской, №103-115, Пролетарской, №92-98, Казахстанской, №172-182, Шамсинской, №151 (с 8.00 по 17.00);
  3. с 14 по 15 августа в г. Бишкеке по улице Бакаева, жилых домах НК ЖЭК "Чапай";
  4. с 15 по 16 августа в г. Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц Салиевой, Лермонтова, Фрунзе, Кантемировской;
  5. с 16 по 17 августа в г. Бишкеке по ул. Каралаева, №25-27.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

URL: http://www.vb.kg/364584
Теги:
отключение газа, Чуйская область, Бишкек
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