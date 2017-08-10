Ковры столицы. Бишкекчан радуют новые цветочные клумбы

Сотрудники МП "Зеленстрой" создают новые цветочные клумбы. Цветники с яркой и красивой цветочной рассадой появились на улицах Ибраимова-Жумабека, Жукеева-Пудовкина-А.Токомбаева, Боконбаева-Манаса, на улице Ауэзова, на площади Победы со стороны улиц Ибраимова-Фрунзе, а также на ул. Алматинской - Салиевой. В посадочных работах задействованы более сотни сотрудников муниципального предприятия.

Гостей и жителей столицы на новых цветочных оазисах будут радовать девять сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и партулак, гациния, георгины (сорт "Веселые ребята"). Всего в почву высажено более 50 тысяч ярких цветов.

Кроме того, сотрудниками городской службы ежедневно проводятся работы по приведению в надлежащее состояние клумбы Бишкека.

Мэрия просит гостей и жителей столицы уважительно относиться к трепетному труду городских служб и сообщать о фактах правонарушений в милицию.