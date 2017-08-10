Кыргызстанку незаконно держали в плену в Подмосковье

92-летнюю москвичку и 45-летнюю кыргызстанку три недели незаконно удерживали в плену в одной из квартир в поселке Быково Раменского района. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

По информации ведомства, 47-летний отец и его 27-летний сын применяли к ним насилие, демонстрировали им оружие и угрожали убить. Все для того чтобы москвичка подписала доверенность на любые сделки с ее квартирой, расположенной на Каширском шоссе.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы группой лиц с применением оружия в отношении двух лиц") и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и получение дополнительных доказательств, изобличающих обвиняемых. Обвиняемых проверяют на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений.