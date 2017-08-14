Кандидат, теряющий адекватность. Маневры Сариева, похоже, это паника

Среди многообразия всех выдвинувшихся в президенты деятелей, будем предельно откровенными, очень много тех, чье поведение вызывает определенные сомнения. Наверное, правы те граждане и эксперты, которые считают, что прежде чем баллотироваться кандидатам на высокий пост, желательно сходить на прием к психиатру.

За последние две недели достаточно странными выходками на политической арене отличился бывший премьер-министр Темир Сариев. Кстати, за ним,ранее не наблюдалось такого откровенного стремления развязывать интриги и устраивать громкие скандалы. По мнению представителей экспертного сообщества, это первые признаки неуверенности в собственных силах и начавшейся паники.

Вот и сегодня, как стало известно, ЦИКу пришлось разъяснять кандидатам в президенты - Сариеву и Карасартовой, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков не использует административный ресурс для своей агитации. Ранее в Центризбирком поступила жалоба уполномоченных представителей "сладкой парочки" с просьбой обеспечить соблюдение равных правовых условий для кандидатов и отказать Жээнбекову в регистрации за несоблюдение требований конституционного закона. Это, господа, уже паранойя!

Другой скандал Сариев закатил по поводу того, что премьер-министр, который выдвинут в президенты от партии СДПК, не уходит с должности, а продолжает активно работать. Главный акшумкаровец потребовал немедленной отставки Сооронбая Жээнбекова, и заявление об этом направил опять-таки в ЦИК. Претензии касаются того, что якобы глава правительства периодически наведывается в предвыборный штаб социал-демократов, который также регулярно посещают различные чиновники.

Каких-либо доказательств по поводу сказанного Сариев так и не привел. При этом политик, по крайней мере, должен понимать, что премьер-министр имеет полное право исполнять свои обязанности в рамках конституционных полномочий до официальной регистрации в качестве кандидата в президенты. Никаких законных оснований требовать отставки Жээнбекова нет, тем более через ЦИК. Так что действия Сариева у подавляющего большинства вызвали только усмешки.

Кроме того, непонятно, почему Сариев выдвигает ЦИКу ультимативные требования по поводу сложностей, связанных со сдачей теста на знание государственного языка находящимся в СИЗО кандидатам. Кто как не бывший премьер должен понимать, что Центризбирком не может вмешиваться в работу судов и не вправе давать им указания, кого и когда освобождать из следственного изолятора. Это выходит за рамками полномочий комиссии. Такие-то вещи понимать нужно.

ЦИК со своей стороны в рамках назначила Текебаеву время для прохождения экзамена и создала для этого необходимые условия. И кто виноват в том, что политик, обвиняемый в серьезных коррупционных преступлениях, сейчас содержится под стражей? Причем в суде находят подтверждение факту, что глава партии "Ата Мекен" действительно получил взятку в размере миллиона долларов от российского бизнесмена. А в такой ситуации нельзя исключать того, что Сариев и Текебаев, как бывшие коллеги по временному правительству, могут быть друг другу чем-то обязаны. Коррупция ведь способна принимать самые разные формы, иногда очень неожиданные.

Еще один шаг, который вряд ли принесет Сариеву политические дивиденды, - это его переговоры с представителями "великолепной" четверки – Мадумаровым, Торобаевым, Келдибековым и Ташиевым. Странному квартету, сложившемуся с явными признаками регионализма, явно не хватает еще одного артиста. Вопрос: какое место он может занять – подпевалы или солиста? Если известное трио, с которого все начиналось в составе Мадумарова, Ташиева и Келдибекова, никак не могло определиться с тем, кто из них более достоин быть кандидатом в президенты, можно представить, какая начнется свара с присоединившимся к ним Торобаевым и, возможно, Сариевым.

Если такой политический союз и появится, то будет очень недолговечен. Бакыт Торобаев, который имеет в парламенте фракцию, вряд ли пожелает уступить возможность баллотироваться Темиру Сариеву, партии, которая вообще никак не представлена в Жогорку Кенеше и существует лишь номинально. Торобаева просто не поймут его же сторонники, если он согласится на роль запасного игрока под командованием Сариева. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов амбиции большой троицы. Ну и самое главное - у этого альянса пяти самовлюбленных личностей, даже если у них получится демонстрировать внутреннее взаимопонимание, нет никаких шансов. Последние их телодвижения и политические кульбиты уж точно не добавляют им авторитета и популярности.

Кстати, все пятеро наших героев зарегистрировались кандидатами в президенты и, вероятнее всего, они никогда не договорятся между собой. Для того чтобы окончательно не расписаться в собственной неадекватности, что-нибудь придумают. Например, расскажут очередную сказку, что объединение все-таки состоялось, на первый тур каждый идет своей дорогой, а тот, кто наберет больше всех голосов избирателей, будет поддержан всем остальными.

По отдельности они растащат не много голосов, в том числе сами у себя, и выше 4–5 места никто не поднимется. Тогда даже торговаться они побегут каждый сам за себя, и пытаться договориться они будут уже либо с Сооронбаев Жээнбековым, либо с Омурбеков Бабановым.

Вот так близки к полному политическому банкротству те, у кого была возможность стать действительно реальным кандидатом в президенты. Темир Сариев, не имея в парламенте даже одного-двух депутатов, в связи с провалом "Ак Шумкара" на выборах в свое время неожиданно для многих стал премьер-министром. Как Сариев распорядился этим шансом, все прекрасно знают. Зато в преддверии выборов его фигурку на торт усадили уже в качестве президента. Подчиненные очень хорошо чувствуют, что нужно, когда их шеф тщеславен.

Что касается остальных членов странного альянса. Адахан Мадумаров и Ахматбек Келдибеков были спикерами Жогорку Кенеша. Как они там себя проявили и при каких обстоятельствах их спроваживали с должности, тоже хорошо известно.

Камчибек Ташиев был главой МЧС и закончил свою миссию в чрезвычайном ведомстве тоже при весьма невеселых обстоятельствах. На хороших и важных должностях могли поработать с пользой для страны и народа все. У Бакыта Торобаева политическое будущее тоже могло быть иным, не вступи он в этот союз неоднозначных деятелей.