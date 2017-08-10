Майчиев: На директора рудника в Ак-Тюзе нет управы, его боятся все

На комбинате в Ак-Тюзе царит безнаказанность и феодальный устой. Об этом стало известно сегодня, 10 августа, на пресс-конференции в пресс-центре "ВБ". Экс-председатель профсоюза рудника Доктурбек Майчиев рассказал о нечеловеческих условиях на золоторудном комбинате.

Сейчас месторождение разрабатывает российская компания ЗАО "Георезерв". На руднике работают около 207 человек и для них новое руководство не создает никаких условий. Люди боятся спросить не только о заработной плате, но и попросить спецодежду, говорит Майчиев.

Стоит отметить, долг компании перед работниками по зарплате за 5 месяцев составляет 1,1 миллиона долларов. Однако, как отметил Майчиев, рабочие боятся что-либо говорить. Так, были уволены шесть человек. А те, кто остались не могут найти другую работу, поэтому держатся на прежнем месте. Но и это не все проблемы.

"Когда эта компания пришла к нам в Ак-Тюз, был договор с нашими местными властями о том, что на предприятии будут работать 60% местных жителей. Но это условие не было выполнено, не более 30% устроились на фабрику. Но зато там работают родственники директора. У него четыре сына, они все работают у нас, зять его тоже там и еще около 40 человек родственников работают там", - сказал Майчиев.

Конфликты одно время возникали также из-за неоплачиваемой переработки, говорит Майчиев. Несмотря на то что план выполнялся в короткие сроки, прибавка к зарплате не производилась. Работникам предъявили договор, в котором указано, что соглашение действует на 12-часовой рабочий день и за переработку платить не будут.

"Мы работали по 18 часов, но при этом нам не выплатили зарплату за переработку. Мы спросили, почему так, нам сказали, что денег нет. Нас никто не информировал, откуда и куда приходят и уходят деньги. Тех, кто поднимал этот вопрос, увольняли. Договоры заключались на 1-2 месяца. Объясняли это тем, что якобы ведутся пусконаладочные работы. А когда ГСБЭП накрыло нас, у нас на складах оказалось более тысячи тонн концентрата. Золото, получается, было незаконно добыто, так как, если ведутся пусконаладочные работы, они не имеют права так много добывать. Но добывали", - сказал Майчиев.

Кроме того, он добавил, что через профсоюз они пытались связаться с хозяином фирмы, который в настоящее время находится в России. Но результатов никаких. Проблемы начались в январе этого года, когда пришел новый директор - Виталий Черемысин. Он является гражданином РФ, а представители кыргызской стороны на предприятии просто боятся предъявлять ему какие-либо претензии, так как это может сказаться на их зарплате, говорит экс-председатель профсоюза.

"Раньше нам выдавали и летнюю, и зимнюю одежду. А после того, как пришел Черемысин, нам перестали что-либо давать. Ни спецодежды, ни зарплаты. У директора всегда один ответ: "Наш главный нас уже не финансирует, мы на самообеспечении. Что мы заработаем, то наше". Я предложил выход из ситуации: урезать зарплаты начальникам, опустить их до 50 тысяч, а когда начнется прибыль, тогда поднять обратно. Вот из-за этих слов меня и уволили. Начальство получает по 200-300 тысяч сомов, а рабочие по 15-20 тысяч сомов", - сказал он.

Сейчас экс-председатель профсоюза комбината в Ак-Тюз Доктурбек Майчиев требует, чтобы рабочим создали нормальные условия: выделили спецодежду, выплатили зарплату и восстановили самого Майчиева в должности.Так как он, по его словам, был уволен незаконно.