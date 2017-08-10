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Число погибших при землетрясении в Китае увеличилось до 20

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Число погибших в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 20, передаёт People's Daily China‏.

Кроме того, до 431 увеличилось число пострадавших в результате стихийного бедствия.

Из зоны землетрясения были перемещены более 60 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в китайской провинции Сычуань 8 августа.

URL: http://www.vb.kg/364598
Теги:
землетрясение, Китай
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