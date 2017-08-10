Сегодня: Текебаев - "на вылет", забастовка в Оше, ждем метеоритный дождь

ЦИК не обязана обеспечивать привод Текебаева на экзамен. Так можно трактовать решение, которое сегодня вынесла рабочая группа Центральной избирательной комиссии по регистрации кандидатов в президенты. Для всех претендентов были созданы условия для прохождения теста на знание государственного языка. Лидер "Ата Мекена" не явился на него по причине нахождения в СИЗО. Тем более что обвинение в коррупции Текебаеву предъявили до начала избирательной кампании, а процесс затянули сами адвокаты подсудимого, причем по собственной инициативе.

В этой ситуации члены ЦИК сочли невозможным выходить за рамки своих полномочий. Не в их компетенции требовать от судей приостанавливать процессы и освобождать из-под стражи обвиняемых в серьезных преступлениях. Центризбирком не имеет права и полномочий вмешиваться в рассмотрение уголовных дел, поэтому никаких писем и требований никто никуда направлять не будет.

Террористы осуждены на длительные сроки. Коллегия Баткенского областного суда вынесла приговоры в отношении членов запрещенной на территории Кыргызстана экстремистской организации ИГИЛ. Боевики, чья деятельность была пресечена спецслужбами, признаны виновными в подготовке к совершению террористических актов в отношении мирных жителей. Участники МТО получили от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и будут содержаться в колонии усиленного режима.

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, боевики были задержаны в ходе проведения контртеррористических мероприятий. В состав данной группировки входили граждане, прошедшие боевую подготовку в Сирии и Ираке и переброшенные в Кыргызстан для организации диверсионной и экстремистской деятельности. Боевая ячейка имела в своем арсенале автомат Калашникова, ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, средства связи, а также литературу террористического и экстремистского содержания.

Забастовка транспортников в Оше. В южной столице сегодня утром на городские маршруты не вышли троллейбусы, их водители объявили забастовку. Протестующие пошли на крайние меры, чтобы выразить недовольство работой управления муниципального транспорта. Журналистам водители рассказали, что их обложили неофициальными платежами чиновники, и кроме того, им постоянно задерживают зарплаты.

Судя по всему, назревает серьезный скандал, так как, чтобы снизить градус напряженности, чиновники ошской мэрии предпринимают крайне любопытные действия. Так, для того чтобы устранить возникший коллапс, на городские улицы выпустили автобусы и на них висит табличка "троллейбус" с указанием маршрута. С водителями транспорта на электрической тяге ведутся переговоры, однако пока они не увенчались успехом.

Всего в Оше ежедневно на линии выходят 35 троллейбусов, а плата за проезд в них составляет 6 сомов.

Антикоррупционный WhatsApp. Министерство образования открыло канал в мессенджере для выявления случаев поборов, взяточничества и других нарушений в детских садах, школах, училищах и университетах. Любой, кто столкнулся со злоупотреблениями со стороны педагогов и администрации учебных заведений, может направить свою жалобу по номеру 0 700 744 748.

"Ответы на поступающие сообщения будут находиться под непосредственным контролем министра", - подчеркнули в образовательном ведомстве. Создатели прямого канала связи обещают, что ни одна жалоба не будет оставлена без внимания. Насколько это система будет эффективной, мы узнаем очень скоро, как только начнется новый учебный год со всеми вытекающими сборами и поборами.

Укрепляем военно-воздушный флот. Россия передала Кыргызстану два военно-транспортных самолета АН-26. Официальная церемония состоялась на базе "Кант", где для обслуживания лайнеров построена технико-эксплуатационная часть с ангарами и необходимым оборудованием. На авиабазе ОДКБ "Кант" будет базироваться и звено военно-транспортной авиации ВВС Кыргызстана.

"Эти самолеты повысят возможности вооруженных сил в решении задач, связанных с перевозкой грузов и личного состава, десантирования сил специального назначения. Это лишь часть неоценимой помощи. Будут еще поставки", - отметил глава Генерального штаба ВС КР Райимберди Дуйшенбиев.

На торжественной церемонии от российской стороны выступил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "Кыргызстан всегда может рассчитать на нашу поддержку, вооруженные силы наших стран всегда должны быть готовы к развитию любого сценария, в том числе негативного", - подчеркнул Фомин.

Ждем метеоритный дождь. В ночь на воскресенье над нашей планетой прольется звездопад. Земля будет пересекать поток космических частиц, который известен как Персеиды. Как обещают эксперты, в ночном небе можно будет наблюдать 100–150 метеоритов в час. Они будут ярко вспыхивать и оставлять за собой красивые следы, сгорая в атмосфере.

Понаблюдать за этим красивым и редким астрономическим явлением смогут и кыргызстанцы, главное, чтобы этому зрелищу сопутствовали хорошие погодные условия. Кстати, по прогнозам синоптиков, после ожидаемых осадков в пятницу и субботу, как раз к ночи 13 августа, горизонты должны очиститься от туч.