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Дело Текебаева: В суде начались прения сторон, адвокаты защищают клиента

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Родион Решетов

В Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Отметим, сегодня, 10 августа, начались прения сторон.

Адвокат подсудимых Чинара Джакупбекова вновь ходатайствовала с просьбой отложить процесс и дать еще время на подготовку к прениям. Однако судья Айбек Эрнис уулу не поддержал данное ходатайство.

В итоге в ходе прений защитник Джакупбекова призвала суд, вынося приговор, принять взвешенное решение, основываясь лишь на конкретных фактах и доказательствах. Она также отметила, что сторона обвинения привела множество псевдодоказательств, которые, согласно закону, нельзя учитывать при вынесении решения.

"Моего подсудимого обвиняют в коррупции и в незаконном получении благ. Обвинение считает, что, обладая властными полномочиями, он в корыстных целях использовал свое положение. Кроме того, для достижения преступного замысла Текебаев вступил в контакт с российским бизнесменом, чтобы создать условия для вхождения его в ЗАО "Альфа Телеком". Органами следствия предъявлено обвинение, но не которые доказательства вины подсудимого не соответствуют фактическим обстоятельствам. Я надеюсь, что суд будет решать судьбу моего подсудимого, опираясь на реальные доказательства, и вынесет обоснованный оправдательный вердикт", - сказала адвокат.

URL: http://www.vb.kg/364612
Теги:
коррупция, суд, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Руслан Рустамович
10.08.2017, 16:15
Карма: -26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 77
Комментариев: 108

ВОТ ТАК ВРУТ НАМ АДВОКАТЫ, ТЕКЕБАЕВ И ИХ КАРМАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ! А ПРАВДА ОДНА!

Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.

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Банин Александр
10.08.2017, 16:25
Карма: -55
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Плюсов: 74
Минусов: 129
Комментариев: 105

Давайте быть честными, Текебаев должен был сесть давно. Ему везло и он нами вертел и имел во все щели, но теперь все, песенка веселого Красного Гиганта спета.

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