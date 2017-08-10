Дело Текебаева: В суде начались прения сторон, адвокаты защищают клиента

В Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Отметим, сегодня, 10 августа, начались прения сторон.

Адвокат подсудимых Чинара Джакупбекова вновь ходатайствовала с просьбой отложить процесс и дать еще время на подготовку к прениям. Однако судья Айбек Эрнис уулу не поддержал данное ходатайство.

В итоге в ходе прений защитник Джакупбекова призвала суд, вынося приговор, принять взвешенное решение, основываясь лишь на конкретных фактах и доказательствах. Она также отметила, что сторона обвинения привела множество псевдодоказательств, которые, согласно закону, нельзя учитывать при вынесении решения.

"Моего подсудимого обвиняют в коррупции и в незаконном получении благ. Обвинение считает, что, обладая властными полномочиями, он в корыстных целях использовал свое положение. Кроме того, для достижения преступного замысла Текебаев вступил в контакт с российским бизнесменом, чтобы создать условия для вхождения его в ЗАО "Альфа Телеком". Органами следствия предъявлено обвинение, но не которые доказательства вины подсудимого не соответствуют фактическим обстоятельствам. Я надеюсь, что суд будет решать судьбу моего подсудимого, опираясь на реальные доказательства, и вынесет обоснованный оправдательный вердикт", - сказала адвокат.