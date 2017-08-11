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Facebook создает конкурента YouTube

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Самая большая социальная сеть мира Facebook представила обновленную ленту для видео Facebook Watch в отдельной вкладке. Проект облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями, пишет Росбалт.

"Просмотр видео не обязательно должен быть пассивным", - считает основатель сети Марк Цукерберг.

Facebook уже подготовила для нового сервиса видеопередачи канала National Geographic, видеоролики женской национальной баскетбольной ассоциации, матчи американской бейсбольной лиги и шоу для родителей от компании Time Inc.

Новая функция с сегодняшнего дня доступна ограниченному числу пользователей в США, пишет TechCrunch, но со временем она будет развернута на общемировом уровне.

Facebook намерена конкурировать с видеохостингом YouTube, корпорацией Disney, которая также решила выйти в этот сегмент, и традиционными телеканалами.

Отдельная лента для видео в Facebook была запущена в Америке в прошлом году, но до сих пор в основном в нее попадали небольшие любительские ролики или короткие новостные клипы. Некоторые видеопрограммы будут длиться более 10 минут - гораздо больше, чем сейчас люди смотрят видеоролики в соцсети.

Рынок интернет-видео может стать для Facebook дополнительными источником дохода. Пока эксклюзивные партнеры Facebook будут получать 55% прибыли от рекламных вставок, остальное отойдет соцсети. По данным СМИ, Facebook уже заключила контракты с компаниями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media и другими, которые ориентируются на так называемых "миллениалов", отмечает "Интерфакс".

URL: http://www.vb.kg/364614
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