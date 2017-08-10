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Сборная Кыргызстана потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА по итогам июля.

Как сообщается на официальном сайте международной футбольной федерации, в обновленном рейтинге на сегодня сборная Кыргызстана занимает 128-е место среди 209 стран.

Отметим, в прошлом месяце национальная сборная поднялась на пять позиций и заняла 127-е место.

В рейтинге среди азиатских стран (АФК) сборная Кыргызстана также опустилась на одну позицию, и теперь находится на 20-м месте среди 46 стран. Лидерство в Азии по-прежнему у Ирана, который занимает 24-е место в мировом рейтинге, на вторую строчку взобралась Япония (44-е место), вытеснив на третье место Австралию (45-е место).

Помимо этого, лучшей в рейтинге среди соперников сборной Кыргызстана по отбору Кубка Азии является Индия, которая занимает 97-е место, Мьянма идет на 157-м месте, а Макао занимает 183-е место.

Среди стран Центральной Азии на первом месте неизменно остается сборная Узбекистана, которая входит в пятерку лучших в рейтинге АФК и 64-ю позицию в мире. На второй строчке - Казахстан (105-е место), затем Кыргызстан, а на четвертом месте Туркменистан (141-е место) и в аутсайдерах региона остался Таджикистан (151-е место).

По итогам месяца лучший показатель у сборной Намибии, которая прибавила 20 позиций и теперь занимает 136-е место в мире. Худший показатель месяца у Кюрасао, которая потеряла 18 позиций и находится на 86-м месте.

Топ-10 стран мира в рейтинге ФИФА:

  1. Бразилия
  2. Германия
  3. Аргентина
  4. Швейцария
  5. Польша
  6. Португалия
  7. Чили
  8. Колумбия
  9. Бельгия
  10. Франция

Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место. До этого лучшим показателем считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е.

Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:

URL: http://www.vb.kg/364617
Теги:
рейтинг, футбол
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