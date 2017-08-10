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Опрос "ВБ": Переносить или нет Ошский рынок за черту города?

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Кирилл Степанюк

Накануне глава Ленинской районной администрации столицы озвучил идею о возможности переноса Ошского рынка за пределы Бишкека. По его мнению, только так можно будет упорядочить уличную торговлю и навести порядок в районе, ограниченном улицами Бейшеналиевой, Московской, Фучика и проспектом Чуй. Идея, высказанная акимом, моментально сделала его очень популярным, но в то же время вызвала бурные дискуссии среди горожан.

Всех бишкекчан интересовал единственный вопрос: когда это может случиться? Одни считают, что Ошский рынок является самым доступным для малоимущих и пенсионеров и его никуда нельзя переносить. До него легко добраться на общественном транспорте, и на базаре можно найти все, что нужно. Другие горожане активно поддержали инициативу акима, аргументируя свою позицию тем, что в городе появилось достаточно супермаркетов, где можно все купить.

Спустя некоторое время аким Ленинского района столицы признался, что просто высказал идею и она в данное время на официальном уровне не рассматривается.

URL: http://www.vb.kg/364619
Теги:
Ленинский район, опрос, Ошский рынок, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Изабелла
10.08.2017, 19:33

Рынки, конечно поменьше Ошского размещать аналогично гипермаркетам, в простаивающих промзонах, пусть будут эти рынки поближе к жилым районам. Такие рынки оттянут на себя продавцов, покупателей и транспорт.

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Fonex
10.08.2017, 20:44

Может Государство специально привело спеца закрыть уже это былое достояние. Сердце болит за Кыргызтелеком. ГКНБ  Бекзат Усенканов все своровал, Ешеналиева тоже он подставил с повышением цен на интернет. Ешеналиев сейчас сидит, а Усенканов продолжает грабить Кыргызстелеком.Бекзат Усенканов председатель совета директоров вместе с Бурангуловым был одним из участников ОсОО "Анфея" - оператором связи. Сейчас он предусмотрительно вышел из состава деюре. Он обладает полной клиентской базой Кыргызтелеком, которую использует, чтоб украсть для Анфеи клиентов, имея конфиденциальную информацию об условиях и ценах. А что так можно было? спросите Вы. Оказывается можно.

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