Албек Ибраимов: В Бишкеке посадим в три раза больше новых деревьев

После вырубки негодных деревьев в Бишкеке посадят в три раза больше новых деревьев, заверил журналистов мэр столицы Албек Ибраимов.

По словам градоначальника, на всех участках столицы, где были вырублены негодные деревья, будут посажены новые. Посадка саженцев начнется в сентябре и завершится поздней осенью.

"Мы только в этот году идем на переломный момент. Мы взяли обязательство посадить в три раза больше новых деревьев, вместо вырубленных негодных. Сейчас температура воздуха достигает около 40 градусов, а самое благоприятное условие для высадки начинается с 22 градусов. В сентябре, если будет 22 градуса, мы начнем высаживать. Закончим поздней осенью, когда уже будет минусовая температура, потому что мы приобрели деревья с защищенной корневой системой, и их можно сажать круглогодично. Они будут высажены везде, где строятся новые улицы, где проводился вынужденный снос деревьев и в основном в парках. Основной упор - вдоль проезжей части, где строятся новые улицы", - сказал градоначальник.

Он добавил, что объявленный в конце мая тендер на 51 млн сомов на поставку новых саженцев и кустов прошел.

"Тендер был объявлен на 51 миллион сомов, но прошел на 36 миллионов. В первый раз не было участников тендера, потому что те критерии, которые мы прописали, ни один поставщик не смог выполнить. Прошел второй тендер и уже состоялось вскрытие, есть выигравший поставщик", - добавил Ибраимов.

Напомним, в начале июня МП "Зеленстрой" вырубил деревья на улице Токтоналиева (быв. Душанбинская - прим. ред.) для расширения дороги. Жители этого района и другие бишкекчане вышли на акцию протеста и некоторые были арестованы за нарушение общественного правопорядка.