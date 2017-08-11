Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 80.80 - 81.30

Албек Ибраимов: В Бишкеке посадим в три раза больше новых деревьев

252  0
Айдана Абдуваитова

После вырубки негодных деревьев в Бишкеке посадят в три раза больше новых деревьев, заверил журналистов мэр столицы Албек Ибраимов.

По словам градоначальника, на всех участках столицы, где были вырублены негодные деревья, будут посажены новые. Посадка саженцев начнется в сентябре и завершится поздней осенью.

"Мы только в этот году идем на переломный момент. Мы взяли обязательство посадить в три раза больше новых деревьев, вместо вырубленных негодных. Сейчас температура воздуха достигает около 40 градусов, а самое благоприятное условие для высадки начинается с 22 градусов. В сентябре, если будет 22 градуса, мы начнем высаживать. Закончим поздней осенью, когда уже будет минусовая температура, потому что мы приобрели деревья с защищенной корневой системой, и их можно сажать круглогодично. Они будут высажены везде, где строятся новые улицы, где проводился вынужденный снос деревьев и в основном в парках. Основной упор - вдоль проезжей части, где строятся новые улицы", - сказал градоначальник.

Он добавил, что объявленный в конце мая тендер на 51 млн сомов на поставку новых саженцев и кустов прошел.

"Тендер был объявлен на 51 миллион сомов, но прошел на 36 миллионов. В первый раз не было участников тендера, потому что те критерии, которые мы прописали, ни один поставщик не смог выполнить. Прошел второй тендер и уже состоялось вскрытие, есть выигравший поставщик", - добавил Ибраимов.

Напомним, в начале июня МП "Зеленстрой" вырубил деревья на улице Токтоналиева (быв. Душанбинская - прим. ред.) для расширения дороги. Жители этого района и другие бишкекчане вышли на акцию протеста и некоторые были арестованы за нарушение общественного правопорядка.

URL: http://www.vb.kg/364620
Теги:
мэрия, Албек Ибраимов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  