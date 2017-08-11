Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 80.80 - 81.30

Опрос: Что должны предпринять власти в связи с ростом смертельных ДТП?

695  2
Кирилл Степанюк

Ежедневно в Кыргызстане растет число жертв автокатастроф. С начала года погибших уже более 350. То, что творится на дорогах страны, вызывает крайнюю тревогу. Ни один человек, садясь за руль автомобиля, входя в общественный транспорт и даже просто выходя на улицу, не может чувствовать себя в безопасности. Лихачи и любители больших скоростей разбиваются сами и убивают тех, кто случайно оказался у них на пути.

О наведении порядка на дорогах страны на разных уровнях сказано немало. В том числе по этой причине проведена реорганизация в правоохранительных органах, и на смену Госавтоинспекции пришла патрульная милиция. От перемены мест слагаемых ничего не изменилось, наоборот, создается впечатление, что ситуация на дорогах стремительно ухудшается.

Редакция "ВБ" решила обратиться к читателям с вопросом:

Мы просим наших читателей писать в комментариях под материалом, поделиться своим мнением по поводу того, какие меры обязаны предпринять власти, чтобы снизить количество жертв на дорогах.

URL: http://www.vb.kg/364622
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Улан
11.08.2017, 10:00

1) ввести уголовную ответственность как  в западных странах за управление в нетрезвом виде / опасное вождение и тд

2) ввести необратимую уголовную ответственность 10-20 лет за смерть при ДТП если вина доказана 

3) ввести обязательное автострахование и повышать страховки в зависимости от штрафных очков и количества аварий и выплат компенсаций по вине водителя

4) сделать мин выплату в случае увечья в аварии 20 млн сом

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Калый Мукашев
11.08.2017, 13:28
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 5
Комментариев: 19

Пусть Бабанов снова вернет техосмотр машин.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  