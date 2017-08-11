Опрос: Что должны предпринять власти в связи с ростом смертельных ДТП?

Ежедневно в Кыргызстане растет число жертв автокатастроф. С начала года погибших уже более 350. То, что творится на дорогах страны, вызывает крайнюю тревогу. Ни один человек, садясь за руль автомобиля, входя в общественный транспорт и даже просто выходя на улицу, не может чувствовать себя в безопасности. Лихачи и любители больших скоростей разбиваются сами и убивают тех, кто случайно оказался у них на пути.

О наведении порядка на дорогах страны на разных уровнях сказано немало. В том числе по этой причине проведена реорганизация в правоохранительных органах, и на смену Госавтоинспекции пришла патрульная милиция. От перемены мест слагаемых ничего не изменилось, наоборот, создается впечатление, что ситуация на дорогах стремительно ухудшается.

Редакция "ВБ" решила обратиться к читателям с вопросом:

Мы просим наших читателей писать в комментариях под материалом, поделиться своим мнением по поводу того, какие меры обязаны предпринять власти, чтобы снизить количество жертв на дорогах.