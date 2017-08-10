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Дело Текебаева: Госзащитник считает, что обвинения бездоказательны

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Родион Решетов

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас в зале суда ведутся прения сторон.

Отметим, ранее гособвинение попросило лишить свободы с конфискацией имущества лидера партии "Ата Мекен" и Чотонова на 10 и 8 лет соответственно. Кроме того, запретить подсудимым занимать государственные должности три года.

После чего государственный адвокат Эльмира Чоноева посчитала, что доказательства обвинения неграмотны и противоречат предъявленному обвинению. Так, юрист в пример привела тот факт, что к материалам дела прокурор прикрепил видео с заседания конституционного совещания, на котором запечатлен подсудимый Текебаев. Это, по ее мнению, лишь доказывает местонахождение ее подзащитного 13 мая 2010 года, но не более того.

Затем адвокат отметила, что и свидетель А. Модин в своих показаниях неоднократно путался. Сообщая, что его встреча с Текебаевым происходила сначала весной, а затем осенью. "Можно перепутать дни, недели, но не времена года", - заключила она.

Затем суд объявил перерыв.

URL: http://www.vb.kg/364623
Теги:
коррупция, суд, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Банин Александр
10.08.2017, 17:58
Карма: -55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 74
Минусов: 129
Комментариев: 105

Гособвинитель молодец, пока адвокаты Текебаева типа болеют, сидят в кафе и проводят время в дали от Текебаева, этот адвокат таранит больше них. Поздно же понял Текебаев, что упустил хорошего адвоката. 

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