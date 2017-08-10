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Шесть тонн таджикского винограда пытались перевезти через границу

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ВБ

В районе села Кызыл-Жол Баткенской области на автодороге Лейлек-Баткен сотрудниками таможни было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес- Бенц - Атего", с госномерами КР под управлением кыргызстанца М.Р.Р.

При осмотре грузового отсека был обнаружен свежий виноград из Таджикистана массой 5994 кг без каких-либо соответствующих документов.

В связи с чем данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товаров составила 329 670 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

URL: http://www.vb.kg/364625
Теги:
ГТС, Таджикистан, таможенные пошлины, ЕАЭС
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