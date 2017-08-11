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В столице после капитального ремонта открыто еще несколько улиц

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ВБ

Как сообщают в Бишкекасфальтсервисе, после ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Жаманбаева от проспекта Манаса до ул. Шота Руставели и Безымянной от Ахунбаева до средней школы №74.

Протяженность ремонтируемого участка улицы Жаманбаева составила 400 метров, ширина - 8 метров, с организацией парковки и устройством тротуаров с двух сторон шириной 2 метра. Протяжённость отрезка улицы Безымянной составила 480 метров, ширина – 7 метров вместе с тротуарами.

Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.

URL: http://www.vb.kg/364626
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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