В Оше задержали наркоторговца с 6 килограммами гашиша

Сегодня, 10 августа, в г. Оше поздней ночью, в 00.35, правоохранители для проверки документов остановили автомашину марки "Дэу-Матиз" под управлением местного жителя, 49-летнего М.Б.

При осмотре автомашины в салоне на заднем пассажирском сиденье был обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находилось 7 брикетов с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, представленное на исследование вещество является наркотическим средством гашиш весом около 6 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.