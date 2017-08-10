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Дело Текебаева: Чотонову дали последнее слово

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Родион Решетов

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас слово предоставлено последнему.

Чотонов заявил, что возбужденное против него уголовное дело является политическим заказом.

"Нет реальных доказательств, только слухи. То, что я был в Оше, доказывают многие люди. К тому же распечатка звонков подтвердила, что я не разговорил ни с Модиным, ни с Маевским", - сказал экс-глава МЧС.

URL: http://www.vb.kg/364631
Теги:
коррупция, суд, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Адилет Кадыров
10.08.2017, 19:06
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Комментариев: 96

Чотонов бедняга, ничего и не поимел с этого, все равно все деньги Теке себе забрал. А этому должность кинул. Мародерам нельзя верить, разве Чотонов об этом не знал!

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