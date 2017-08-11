Золотая пора. Уникальный фестиваль для тех, кому за 55, состоится 1 октября

Известный московский продюсер, сценарист и режиссер массовых культурных и политических мероприятий Владимир Фишерман готовится к проведению в Бишкеке крупного фестивального мероприятия. "ВБ" уже рассказывал о необычном творческом замысле, который нашел понимание и поддержку у властей столицы Кыргызстана.

Владимир Фишерман - наш земляк, чье детство и молодость прошли в Бишкеке, планирует провести крупное мероприятие и на конкретном примере доказать всем, что в 55 жизнь только начинается. Но сегодня он не единственный наш собеседник, вместе с Фишерманом на вопросы нашего издания отвечает его бишкекский партнер, соавтор и соорганизатор фестиваля Сергей Макаров.

- Владимир, мы уже разговаривали о проекте "Золотая пора – 2017. Бишкек". Расскажите, что за это время удалось сделать, как движется работа.

- Спасибо за внимание к нашему проекту, который уже на пути к реализации. "Золотая пора – 2017. Бишкек" - это его ключевое название. В контексте отчасти читается заложенная в него концепция. Главные, ключевые герои этого фестиваля – люди, чей возраст 55+. Наш фестиваль – о новых возможностях для пожилых людей. Они должны знать о том, что в сегодняшнем мире они востребованы и могут раскрыться прежде всего для себя: профессионально, с новыми увлечениями, впечатлениями, возможно, даже неожиданной любовью.

Фестивальный проект "Золотая пора" должен стать разнообразно насыщенным праздником для бишкекчан, в основе которого объединение взаимных интересов городских властей Бишкека, бизнес-сообщества с людьми зрелого и старшего поколений. "Золотая пора", – это возраст человека, который по своему потенциалу в определенных смыслах намного превосходит молодость. Есть разница в опыте, интеллектуальной, трудовой и социальной активности. Можно обратить внимание и на несопоставимый уровень достижений между возрастными группами, и мы хотим подчеркнуть, что сейчас именно перед представителями старшего поколения открываются недоступные ранее возможности. Во многом старту этого проекта мы обязаны мэрии Бишкека, которая поддержала нашу организационно-творческую инициативу.

- Сергей, вы как партнер Владимира, так сказать, ответственный за проект со стороны Кыргызстана, расскажите, как идет подготовка к фестивалю, что радует и обнадеживает? Какие трудности?

- Подготовка к фестивалю идет непросто, и один из основных факторов, усложняющих работу, - лето. Сейчас время отпусков и многие ключевые участники, спонсоры и партнеры проекта: представители администрации города, руководители компаний, участвующие или задействованные в проведении фестиваля, отдыхают. Это в значительной степени затрудняет коммуникации и принятие принципиальных решений.

- Владимир, в какие сроки должен состояться фестиваль "Золотая пора-2017. Бишкек"?

- Если ничего не помешает, то первый фестиваль "Золотая пора" состоится в этом году, 1 октября. Мы хотим сделать премьерный выход "Золотой поры" своеобразным фестивалем-презентацией его потенциальных возможностей и необходимости регулярного проведения таких крупных мероприятий в Бишкеке, а в дальнейшем и в других городах Кыргызстана.

- Сергей, какие проблемы сейчас стоят перед организаторами?

- Организационных проблем достаточно. В первую очередь - это необходимость срочной информационной поддержки, мы должны донести до всех, что фестиваль состоится 1 октября в парке Победы. Мы приглашаем стать гостями и участниками этого мероприятия всех людей пожилого возраста вместе со своими семьями.

Мы также активно работаем над формированием информационного поля для привлечения бизнес-сообщества Бишкека, без которого этот фестиваль не может быть реализован.

Далее необходимо сформировать пул финансовых структур, компаний из сферы здравоохранения, товаров для дома, бытовых услуг, продуктовых фирм и т.д., выстраивая мосты между их коммерческими интересами и жизненными потребностями людей пожилого возраста. Формируя деловой и ярмарочный секторы, мы прорабатываем застройку фестивального пространства. Если быть кратким, кроме административной помощи мэрии нам необходима поддержка бишкекского бизнеса, спонсоров и меценатов. Очень надеемся, что многим из них понятны и созвучны с их философией основные мотивы нашего уникального социального фестиваля.

- Владимир, вы идеолог и художественный руководитель фестиваля "Золотая пора". Мы немного знакомы с вашими талантами, если это возможно, плесните завораживающей лирики, благодаря которой зарождается фестиваль.

- Не осень жизни, не грусть, а драгоценное золото прожитых лет, переплавляемое в нужный всем щедро даруемый опыт. "Золотая пора - счастливая пора людей. Не закат, а просто отличный от молодости образ жизни.

Мы предлагаем делать все, чтобы радоваться жизни и радоваться времени, которое нам отпущено.

- Как бы вы сформулировали девиз фестиваля?

- Я бы процитировал далай-ламу Джигме Ринпоче: "Цель жизни – быть счастливым".

- Сергей, что вдохновило вас стать соавтором фестиваля "Золотая пора"?

- Владимир просто заразил меня свое концепцией, ее глубиной, очень важными мелочами, о которых мы забываем в каждодневной суете.

Для меня работа по созданию фестиваля очень важна и в общечеловеческом, и в профессиональном смыслах. Надеюсь, нашему оргкомитету с помощью мэрии и бизнес-сообщества Бишкека удастся создать очень важный и нужный социальный фестиваль "Золотая пора", который будет развиваться и шириться в Кыргызстане.