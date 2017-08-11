Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 80.80 - 81.30

Золотая пора. Уникальный фестиваль для тех, кому за 55, состоится 1 октября

258  0
Кирилл Степанюк

Известный московский продюсер, сценарист и режиссер массовых культурных и политических мероприятий Владимир Фишерман готовится к проведению в Бишкеке крупного фестивального мероприятия. "ВБ" уже рассказывал о необычном творческом замысле, который нашел понимание и поддержку у властей столицы Кыргызстана.

Владимир Фишерман - наш земляк, чье детство и молодость прошли в Бишкеке, планирует провести крупное мероприятие и на конкретном примере доказать всем, что в 55 жизнь только начинается. Но сегодня он не единственный наш собеседник, вместе с Фишерманом на вопросы нашего издания отвечает его бишкекский партнер, соавтор и соорганизатор фестиваля Сергей Макаров.

- Владимир, мы уже разговаривали о проекте "Золотая пора – 2017. Бишкек". Расскажите, что за это время удалось сделать, как движется работа.

- Спасибо за внимание к нашему проекту, который уже на пути к реализации. "Золотая пора – 2017. Бишкек" - это его ключевое название. В контексте отчасти читается заложенная в него концепция. Главные, ключевые герои этого фестиваля – люди, чей возраст 55+. Наш фестиваль – о новых возможностях для пожилых людей. Они должны знать о том, что в сегодняшнем мире они востребованы и могут раскрыться прежде всего для себя: профессионально, с новыми увлечениями, впечатлениями, возможно, даже неожиданной любовью.

Фестивальный проект "Золотая пора" должен стать разнообразно насыщенным праздником для бишкекчан, в основе которого объединение взаимных интересов городских властей Бишкека, бизнес-сообщества с людьми зрелого и старшего поколений. "Золотая пора", – это возраст человека, который по своему потенциалу в определенных смыслах намного превосходит молодость. Есть разница в опыте, интеллектуальной, трудовой и социальной активности. Можно обратить внимание и на несопоставимый уровень достижений между возрастными группами, и мы хотим подчеркнуть, что сейчас именно перед представителями старшего поколения открываются недоступные ранее возможности. Во многом старту этого проекта мы обязаны мэрии Бишкека, которая поддержала нашу организационно-творческую инициативу.

- Сергей, вы как партнер Владимира, так сказать, ответственный за проект со стороны Кыргызстана, расскажите, как идет подготовка к фестивалю, что радует и обнадеживает? Какие трудности?

- Подготовка к фестивалю идет непросто, и один из основных факторов, усложняющих работу, - лето. Сейчас время отпусков и многие ключевые участники, спонсоры и партнеры проекта: представители администрации города, руководители компаний, участвующие или задействованные в проведении фестиваля, отдыхают. Это в значительной степени затрудняет коммуникации и принятие принципиальных решений.

- Владимир, в какие сроки должен состояться фестиваль "Золотая пора-2017. Бишкек"?

- Если ничего не помешает, то первый фестиваль "Золотая пора" состоится в этом году, 1 октября. Мы хотим сделать премьерный выход "Золотой поры" своеобразным фестивалем-презентацией его потенциальных возможностей и необходимости регулярного проведения таких крупных мероприятий в Бишкеке, а в дальнейшем и в других городах Кыргызстана.

- Сергей, какие проблемы сейчас стоят перед организаторами?

- Организационных проблем достаточно. В первую очередь - это необходимость срочной информационной поддержки, мы должны донести до всех, что фестиваль состоится 1 октября в парке Победы. Мы приглашаем стать гостями и участниками этого мероприятия всех людей пожилого возраста вместе со своими семьями.

Мы также активно работаем над формированием информационного поля для привлечения бизнес-сообщества Бишкека, без которого этот фестиваль не может быть реализован.

Далее необходимо сформировать пул финансовых структур, компаний из сферы здравоохранения, товаров для дома, бытовых услуг, продуктовых фирм и т.д., выстраивая мосты между их коммерческими интересами и жизненными потребностями людей пожилого возраста. Формируя деловой и ярмарочный секторы, мы прорабатываем застройку фестивального пространства. Если быть кратким, кроме административной помощи мэрии нам необходима поддержка бишкекского бизнеса, спонсоров и меценатов. Очень надеемся, что многим из них понятны и созвучны с их философией основные мотивы нашего уникального социального фестиваля.

- Владимир, вы идеолог и художественный руководитель фестиваля "Золотая пора". Мы немного знакомы с вашими талантами, если это возможно, плесните завораживающей лирики, благодаря которой зарождается фестиваль.

- Не осень жизни, не грусть, а драгоценное золото прожитых лет, переплавляемое в нужный всем щедро даруемый опыт. "Золотая пора - счастливая пора людей. Не закат, а просто отличный от молодости образ жизни.

Мы предлагаем делать все, чтобы радоваться жизни и радоваться времени, которое нам отпущено.

- Как бы вы сформулировали девиз фестиваля?

- Я бы процитировал далай-ламу Джигме Ринпоче: "Цель жизни – быть счастливым".

- Сергей, что вдохновило вас стать соавтором фестиваля "Золотая пора"?

- Владимир просто заразил меня свое концепцией, ее глубиной, очень важными мелочами, о которых мы забываем в каждодневной суете.

Для меня работа по созданию фестиваля очень важна и в общечеловеческом, и в профессиональном смыслах. Надеюсь, нашему оргкомитету с помощью мэрии и бизнес-сообщества Бишкека удастся создать очень важный и нужный социальный фестиваль "Золотая пора", который будет развиваться и шириться в Кыргызстане.

URL: http://www.vb.kg/364632
Теги:
фестиваль
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  