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Дело Текебаева: Лидеру партии "Ата Мекен" дали последнее слово

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Родион Решетов

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек проходит судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Лидеру партии "Ата Мекен" было предоставлено последнее слово.

Использовав последнию возможность оправдать себя, подсудимый заявил, что в период Временного правительства все вопросы решались коллегиально. Это означает, что принятие любого решения зависело от большинства голосов. И сам он не мог продвигать свои интересы, к тому же как отметил О.Текебаев он курировал Министерство юстиции и занимался конституцией, и полномочий особых у него не было.

"Обвинение считает, что я воспользовался своими полномочиями во Временном правительстве. Но у меня не было таких полномочий. Я отвечал за конституционную реформу и курировал деятельность Министерства юстиция. В ходе следствия не проанализировано, какое было мое решение и было ли оно коррупционным. Было ли какое-то мое решение по ЗАО "Альфа Телеком", или повлияло бы мое вмешательство на сотовую компанию",- сказал Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/364633
Теги:
коррупция, суд, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Руслан Рустамович
10.08.2017, 19:09
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Да все знают, что после революции Текебаев занимал лидирующие позиции и его люди сидели везде. Мог вытворить что угодно и это все делал чужими руками. Сущность Теке такова, что он не умеет быть тягачом, ему легче и удобнее быть в стороне, чтоб если что быстро переобуться. Текебаев имел огромное влияние на всех, Отунбаева плясала под него только так.

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