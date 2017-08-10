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Прения по делу Текебаева продолжат 11 августа

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Аида Джумашева

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

После перерыва подсудимый Текебаев продолжил выступать в прениях сторон. Он пояснил, что фигурант по его делу бывший глава ФУГИ Шералы Абдылдаев проходит подозреваемым необоснованно.

 "Алексей Модин (посредник между заявителем и Текебаевым) в своих показаниях заявил, что Абдылдаев ничего не говорил ему о должности в MegaCom, тогда почему он проходит подозреваемым по данному делу? Генпрокуратура ничего не нашла и не найдет на нас. В отношении  нас теоретически не должны были возбуждать дело по коррупции", - сказал Текебаев.

После выступления атамекеновца судья Эрнис уулу Айбек перенес заседание на завтра, 11 августа.

URL: http://www.vb.kg/364635
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (24 материалов)
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