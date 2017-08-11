Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 80.80 - 81.30

В Китае в результате ДТП с автобусом погибли 36 человек

177  0
www

По меньшей мере 36 человек погибли и еще 13 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в провинции Шэньси на юго-западе Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа" и местные власти.

Согласно информации отдела общественной безопасности Шэньси, инцидент произошел около 23.34 (21.35 по Бишкеку). Автобус, направлявшийся из города Чэнду (столица провинции Сычуань) в город Лоян в провинции Хэнань, врезался в стену туннеля на трассе Сиань – Ханьчжун.

Раненые были оперативно госпитализированы. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят спасательные работы. Министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь также приказал провести расследование причин аварии.

Как уточняет Reuters, власти Китая не публикуют официальные данные по общему количеству погибших на дорогах страны за год. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2013 году на китайских дорогах погибли 250 тыс. человек.

URL: http://www.vb.kg/364638
Теги:
ДТП, Китай
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  