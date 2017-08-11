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Названа возможная причина крушения учебного самолёта под Алматы

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Предварительной причиной крушения учебного самолета под Алматы, в результате которого погибли два человека, называют "сваливание" воздушного судна в воздухе.

По словам директора Департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию Жанибека Тайжанова, в результате сваливания воздушное судно сгорело и полностью разрушено. "На момент происшествия на воздушном судне находились два человека, оба погибли", - сказал он на брифинге 10 августа.

Одномоторный двухместный самолет Tecnam 2002 выполнял учебно-тренировочное задание и упал утром 10 августа в двух километрах от аэродрома Азем. Сообщалось, что погибли курсант и пилот-инструктор.

Имена и возраст погибших не разглашаются до завершения расследования, сказал Тайжанов. Он добавил, что самолет эксплуатировался тренинг-центром Part-FCL при Академии гражданской авиации. На фотографиях с места крушения, сделанных очевидцами, видно, что самолет упал в нескольких десятках метров от жилого массива.

URL: http://www.vb.kg/364643
Теги:
авиакатастрофа, авиация, Казахстан
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