ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" не выполнило план по доходам

Показатели по доходам ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" не достигли плана. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Ведомство провело аудит деятельности компании за 2016 год.

В материалах аудита отмечается, что плановые показатели по доходам ОАО в 2016 году выполнены на 80,9%, или на 23,8 млн сомов при утвержденном бюджете на 29,4 млн сомов. Основная часть доходов – это поступление процентных доходов, которые в 2016 году составили 17,2 млн сомов при утвержденном плане 26 млн сомов, или исполнение составило 66,2%.

По итогам деятельности фонда за 2016 год чистая прибыль составила 9,2 млн сомов, или 108% от плана.

На конец прошлого года задолженность сотрудников по полученным кредитам и ссудам составила 1,7 млн сомов при полученных 4,9 млн сомов.

Аудит отмечает, что оказание материальной помощи и премирование правления и сотрудников фонда за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности не направлены на усиление материальной заинтересованности и повышение ответственности и результативности работников. В фонде также не разработана и не принята к действию учетная политика для целей налогообложения.

Счетная палата предписала устранить выявленные в ходе аудита недостатки в работе.