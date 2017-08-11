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ГНС: Осталось три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землю

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ВБ

Государственная налоговая служба КР призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться имеющимся запасом времени и поспешить с уплатой налога на транспорт, жилье и землю, срок которого истекает 1 и 2 сентября соответственно.

"У граждан есть еще три недели, чтобы исполнить свое налоговое обязательство не в последние дни, теряя свое время в очереди в единые окна налоговых органов или в кассы обслуживающих банков, а заранее, спокойно и без нервотрепки.

ГНС напоминает о том, что граждане могут выбрать удобный для себя способ уплаты налога. Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг", - сообщает пресс-служба фискального органа.

Напомним, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября - налог на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.

На сайте ГНС размещен калькулятор для расчета налога на движимое и недвижимое имущество, который поможет гражданам, имеющим доступ к интернету, рассчитать свое обязательство по данным видам налогов.

Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

URL: http://www.vb.kg/364648
Теги:
ГНС, налоги
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