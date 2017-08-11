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Кыргызстанец повредил памятник "Они сражались за Родину" в Москве

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Возбуждено уголовное дело о вандализме после порчи памятника "Они сражались за Родину" в Москве. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Кыргызстана, зарегистрированный в городе Самаре", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений погнул один из элементов памятника, расположенного напротив здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной.

Напомним, монумент по мотивам одноименного фильма открыт в прошлом году, и в торжественной церемонии принял участие министр обороны России Сергей Шойгу с коллегами из стран СНГ.

URL: http://www.vb.kg/364655
Теги:
вандализм, ВОВ, соотечественники
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